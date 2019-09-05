Экономика
ИнтерфаксВ ЦБ силовиков назвали самыми частыми жертвами мошеннических лотерей
Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных.
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 00:09, Вашингтон
Происшествия
Прокурор требует максимальный срок подростку по убийству в Псебае
РЕН ТВ вчера в 10:16
Кино
Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Аргументы и Факты вчера в 20:20
Происшествия
Программист Котов получил четыре года колонии за нарушения на митингах
РИА Новости вчера в 11:20
Общество
Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года
Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.
Газета.Ru вчера в 15:14
Политика
За два дня до терактов 11 сентября Путин предупредил Буша об опасности
Президент Российской Федерации Владимир Путин за два дня до террористических актов 11 сентября 2001 года предупреждал 43-го президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе террористической атаки.
REGNUM вчера в 13:29
Политика
Кличко от увольнения с поста мэра Киева отделяет подпись Зеленского
Правительство Украины поддержало увольнение Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации.
Уралинформбюро 04 сентября в 10:48
Экономика
Индия одолжит России миллиард долларов на развитие Дальнего Востока
Индия намерена открыть для России кредитную линию объемом в миллиард долларов на развитие Дальнего Востока.
Труд вчера в 05:39
Происшествия
Обыски в штабе Навального и ФБК завершились
Ведомости вчера в 18:24
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Космос
В угольной шахте в России обнаружили древний корабль пришельцев
Диаметр диска составлял 1,2 метра, а вес достигал 200 килограммов. По мнению Уоринга, шахтеры обнаружили беспилотный корабль инопланетян.
UfacityNews.ru 03 сентября в 04:02
Армия и оружие
В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США
Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, что, в свою очередь, представляет опасность для коммерческих и военных интересов Соединенных Штатов.
РИА Новости вчера в 22:17
Происшествия
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
Около поселка Соколовый в Саратовской области упал вертолет Ми-8, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 08:37
Политика
Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.
РБК вчера в 09:35
Здоровье
Власти Москвы предложили не принимать в школы детей без прививок
Департамент образования Москвы предлагает законодательно закрепить возможность отказа в приёме в школу на очное обучение детей, у которых нет медицинских карт и которые не сделали все необходимые прививки.
RT на русском вчера в 07:08
Политика
Владимир Путин обсудил развитие Дальнего Востока на ВЭФ
Утром 6 сентября на полях Восточного экономического форума Владимир Путин проводит беседу с представителями общественности Приморского края.
Пятый канал вчера в 23:21
Политика
Эрдоган пригрозил открыть двери для беженцев в Европу
Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил открыть западные границы страны для сирийских беженцев, если Запад не поддержит его в вопросе создания зоны безопасности в Сирии.
Накануне.Ru вчера в 08:01
Политика
Техосмотр предлагают передать официальным дилерам
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Восточного экономического форума рассказал журналистам, что в свое время не вполне удачным было решение отдать процедуру техосмотра в частные руки.
За рулем вчера в 12:30
Футбол
Румыния — Испания 1:2 (2-й тайм)
LiveSport.ru вчера в 16:42
Шоу-бизнес
Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию
Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
Актер Николай Караченцов умер осенью прошлого года, но на его могиле родственники до сих пор не установили памятник.
Свободная Пресса вчера в 13:50
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Политика
Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК вчера в 08:05
Музыка
Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры
Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру. Она написала в твиттере, что «решила уйти на покой и быть со своей семьей».
Дождь вчера в 15:12
Авто
Эволюцию Audi RS6 показали на видео
Канал Cars Evolution отразил все версии «заряженных» бизнес-универсалов Audi, вспомнил немногочисленные седаны RS6, отметил верность наддуву и сравнил динамику самых мощных версий за семнадцать лет.
Motor вчера в 11:21
Происшествия
В Польше ребенок родился спустя 56 дней после смерти матери
В польском Кракове ребенок родился спустя 56 дней после фактической смерти матери, пишет Gazeta Krakowska.
Известия вчера в 15:27
Энергетика
Reuters сообщило об уходе Exxon Mobil из Норвегии
Американская энергетическая корпорация Exxon Mobil продаст свои нефтегазовые активы в Норвегии за $4 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 19:59
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Проблему обнаружили в порту в Сирии, так как при переходе в Средиземное море батареи не использовались. Когда это выяснилось, не уточняется.
Lenta.ru вчера в 08:45
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM 04 сентября в 04:58
Происшествия
В Ставропольском крае пять школьников попали в смертельное ДТП
В Ставропольском крае пять школьников попали в смертельное ДТП. Об этом 6 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на местное управление ГИБДД.
Известия вчера в 21:00
Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52