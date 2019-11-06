Аналитики Центробанка (ЦБ) ожидают в ближайшие кварталы рост доходов россиян из-за низкой инфляции, пишет Российская газета. Также отмечается, что благодаря инвестициям из бюджета наблюдается рост спроса в экономике.

Энергетика Акции нефтяников Chesapeake рухнули на 18%. Компания близка к дефолту Как изменились убытки Chesapeake Чистый убыток Chesapeake Energy в сравнении с третьим кварталом прошлого года сократился со $169 млн до $101 млн, или с 19 центов до 6 центов на акцию.

Политика Немецкие инвесторы хотят защитить «Северный поток-2» Издание Bild сообщает, что депутатская группа, входящая в правящую коалицию Германии, разработала поправки к местному законодательному акту, которые позволят вывести проект "Северный поток-2" из-под действия директивы.

Армия и оружие В России нашли способ уничтожить сразу все авианосцы США Нанести непоправимый ущерб сразу всему американскому авианосному флоту мог бы удар по верфи в Ньюпорт-Ньюсе (Вирджиния), которая единственная в США способна строить и ремонтировать атомные авианосцы, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Общество Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами учителей в России В среднем российские учителя получают 40 тыс. руб. в месяц, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчет Росстата по итогам января—сентября 2019 года.

Экономика Бюджет получит больше 50 млрд руб. от «Роснефтегаза» Непубличное АО "Роснефтегаз", которое владеет пакетами акций "Роснефти" (50% плюс одна акция), "Газпрома" (10,97%) и "Интер РАО" (27,63%), намерено выплатить в бюджет промежуточные дивиденды за первое полугодие 2019 года на сумму около 51,4 млрд руб. Об этом РБК стало известно из дополнительных материалов к отчету Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за девять месяцев 2019 года.

Экономика ЕБРР понизил прогноз роста экономики России в 2019 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) понизил прогноз по росту экономики России на 2019 год с 1,5 до 1,1%.

Здоровье Врач назвала лучшую диету для похудения Лучшая диетой на сегодняшний день можно назвать средиземноморскую, заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

Политика Ляшко и представитель Зеленского при правительстве подрались в аэропорту Дракой в аэропорту Борисполь закончилась встреча экс-депутата Рады, лидера Радикальной партии Олега Ляшко с нынешним главой комитета по вопросам энергетики и ЖКХ и представителя президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрея Геруса.

Политика «Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.

Здоровье Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает сытость и бодрость Диетологи утверждают, что для хорошего самочувствия нужно завтракать ежедневно и рассказали о том, какой завтрак принесет сытость и бодрость.

Финансы Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде октября 2019 года снизилось до 6,36% годовых с 6,48% во 2-й и 1-й декадах месяца, сообщал ЦБ РФ.

Политика Азербайджан вручил послу России ноту протеста Послу России в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИД республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые, как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, провели встречи "с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров".

Политика Украинская националистка назвала условия для победы Киева над Москвой Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует наладить сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко для того, чтобы Киев одержал победу над Москвой.

Игры Red Dead Redemption 2 вышла на ПК Изначально Red Dead Redemption 2 вышла в октябре 2018 года на PlayStation 4 и Xbox One.

Политика Украинский репортер донес на жителя Донбасса в СБУ Репортер украинского телеканала ICTV Владислав Круглов оказался в центре скандала после того, как решил "слить" одного из опрошенных им жителей Донбасса Службе безопасности Украины (СБУ).

Экономика Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.

Здоровье Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму Фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль отметила, что в хурме много полезных веществ, в частности витаминов А, B и C. "Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций", — рассказала врач.

Шоу-бизнес Наташа Королева потеряла ребенка 46-летняя певица Наташа Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли.