Общество
Газета.RuВ ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»
В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия". По предварительным данным, целью злоумышленников становятся клиенты без мобильных банков.
Читать в источнике
Оценить139
с чего всё началось
Мошенники стали использовать новую схему для убеждения клиентов переводить деньги на их счета — она получила условное название «такси от банка». Об этом «Известиям» рассказал директор по мониторингу операций и диспутам Альфа-банка Алексей Голенищев.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Мошенники стали предлагать россиянам «такси до банкомата» и отбирать деньги
Комсомольская правда00:28
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 12:33, Ашберн
Общество
Россия поставила условие выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ
Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии €10 млн.
Биатлон
Российские биатлонисты выиграли серебро в смешанной эстафете на ЧЕ
Сборная России по биатлону завоевала серебряные медали в смешанной эстафете 4х6 км на чемпионате Европы, который проходит в белорусском спортивном центре "Раубичи".
Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Политика
Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Происшествия
Более 50 человек доставили в полицию после столкновений в Харькове
Правоохранители доставили в отделение более 50 участников столкновений на крупнейшем рынке Харькова "Барабашово", сообщила в четверг пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.
Общество
Путин посетил тематический парк развлечений «Остров мечты» в Москве
Владимир Путин посетил крытый тематический парк развлечений «Остров мечты» в Москве, который начнёт работу 29 февраля.
Политика
Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля
Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Здоровье
Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод
В почти трети российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом
По последним данным, новым типом коронавируса в мире заболели около 80,3 тысячи человек.
Биатлон
Логинов может пропустить заключительный этап КМ по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов может пропустить заключительный этап Кубка мира, который пройдет в норвежском Осло.
Общество
У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус
Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
Религия
Встреча предстоятелей ряда православных церквей прошла в Аммане
Общество
Вице-президент Ирана заболела коронавирусом
Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Политика
Комитет министров Совета Европы перенесли из Тбилиси в Страсбург
Запланированное на май заседание комитета министров Совета Европы перенесли из Грузии во Францию.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сломала жизнь Лике Стар из-за мужа дочери
Оказывается, Алла Пугачева перекрыла артистке кислород, узнав о ее романе с Владимиром Пресняковым.
Шоу-бизнес
Сыну Джигана и Оксаны Самойловой провели церемонию обрезания
Рэпер Джиган, настоящее имя которого Денис Устименко-Вайнштейн, поделился радостной новостью – его сыну Давиду сделали обрезание.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля
В России впервые испытали с корабля новейшую гиперзвуковую ракету "Циркон", сообщили ТАСС два источника в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный заложил имущество накануне развода
Как сообщило издание "Стархит", за два месяца до развода Прилучный заложил свой Range Rover стоимостью пять миллионов рублей в банк как залог по кредиту.
Политика
Путин сообщил о предложениях использовать двойника
Президент Владимир Путин в интервью ТАСС сообщил, что отказался от идеи привлекать своего двойника.
Общество
Собянин обосновал проверки граждан Китая в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин направил письмо послу КНР в РФ Чжан Ханьхуэю, в котором обосновал проверки граждан Китая, копия документа есть в распоряжении РБК.