Общество

Газета.RuГазета.RuВ ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»

В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия". По предварительным данным, целью злоумышленников становятся клиенты без мобильных банков.
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Денежный перевоз: новой мошеннической схемой стало «такси от банка»

Мошенники стали использовать новую схему для убеждения клиентов переводить деньги на их счета — она получила условное название «такси от банка». Об этом «Известиям» рассказал директор по мониторингу операций и диспутам Альфа-банка Алексей Голенищев.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

«Известия»: в России выявили новую схему мошенничества с использованием такси

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Lenta.ruвчера в 21:52

В ЦБ рассказали о новой схеме мошенничества «такси от банка»

РИА Новости01:14

Мошенники начали использовать такси для вывода денег с банковских карт

Известиявчера в 16:01
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Политика

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В марте подписчики PS Plus бесплатно получат две игры: Sonic Forces и ремейк Shadow Of The Colossus.
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Вести.Ru вчера в 16:57
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Армия и оружие

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За прошлый год США, Великобритания и Турция в несколько раз нарастили закупку российской нефти, а по экспорту в Соединенные Штаты отечественные компании поставили исторический рекорд.
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Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию

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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 52 долларов за баррель

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В Сочи авиация возобновила поиск пропавших в Черном море детей

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Секретарь СНБО Украины рассказал о подготовке к «наступлению» России

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Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" после того, как политик попытался оправдать действия Украинской повстанческой армии* (УПА) в годы Великой Отечественной войны.
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