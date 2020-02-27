Общество
Газета.RuВ ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»
В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия". По предварительным данным, целью злоумышленников становятся клиенты без мобильных банков.
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с чего всё началось
Мошенники стали использовать новую схему для убеждения клиентов переводить деньги на их счета — она получила условное название «такси от банка». Об этом «Известиям» рассказал директор по мониторингу операций и диспутам Альфа-банка Алексей Голенищев.Известиявчера в 16:01
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Мошенники стали предлагать россиянам «такси до банкомата» и отбирать деньги
Комсомольская правда00:28
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