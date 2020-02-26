Нарисуем — будем плыть В прошлом году начали распространяться и новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, сообщили "Известиям" в ЦБ.

с чего всё началось

В Банке России рассказали о новых схемах привлечения граждан в финансовые пирамиды.

В ЦБ сообщили о новых схемах привлечения россиян в финансовые пирамиды

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