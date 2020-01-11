Общество
Российская газетаВ ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат
Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
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с чего всё началось
В рамках гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект о котором правительство готовится внести в Госдуму, выплаты начинаются или через 30 лет после начала накоплений или при достижении пенсионного возраста - что наступит раньше.Российская газета10 января в 22:00
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Происшествия
Пожар на комбикормовом заводе под Белгородом ликвидирован
Пожарные ликвидировали возгорание на комбикормовом заводе в Белгородской области, сообщила в субботу пресс-служба регионального управления МЧС.
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Телепередачу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире
Политика
На Украине прозвучал призыв отметить «450-летие сожжения Москвы»
Глава "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещена в РФ) подразумевает итоги похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Шоу-бизнес
Лолита выиграла первый суд у бывшего мужа Дмитрия Иванова
Адвокат известной исполнительницы Лолиты сообщил, что его подопечная одержала первую победу в суде.
Хоккей
Ковальчук принес «Монреалю» долгожданную победу в НХЛ
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук принес победу своей команде, забросив шайбу в овертайме матча против "Оттавы Сенаторз".
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Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
Происшествия
В Омске возбудили дело об истязании четырехлетнего мальчика
Представитель СУ СКР по Омской области сообщил, что следователи возбудили уголовное дело по факту причинения четырёхлетнему ребенку телесных повреждений, передает РИА Новости.
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Общество
В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов
Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.
Политика
В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой
Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны.
Политика
Путин назвал ситуацию на Ближнем Востоке войной
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Кремле прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке.
Теннис
Серена Уильямс стала победительницей турнира в Окленде
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Россиянка Александрова стала победительницей турнира в Шэньчжэне.
Футбол
Тарасов прибыл на медосмотр «Рубина»
Общество
Вильфанд назвал глобальное потепление причиной теплой зимы в России
Глобальное потепление является причиной теплой зимы в России, климатологи уже обсуждают тенденцию превращения "русских зим" в "европейские".
Космос
NASA обнаружило первую идентичную Земле планету
В NASA заявили, что обнаружили первую планету, идентичную по параметрам Земле.
Политика
МИД Украины рассказал о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что во время последней связи пилотов Boeing 737-800 с диспетчерами аэропорта Тегерана полет проходил штатно.
Футбол
«Барселона» ждет ответа от Хави до конца дня
Общество
Горбачев призвал отменить длинные выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.
Общество
Путин поздравил работников российской прокуратуры
Российский лидер Владимир Путин поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником.
Общество
Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Армия и оружие
В Киеве заявили, что Россия не имеет «надводного флота»
Авто
Hongqi представила конкурента Mercedes S-Class в лице Hongqi H9
Hongqi H9 показали только в самой роскошной версии с раздельными задними креслами.
Политика
Путин призвал чиновников разобраться с проблемами водоснабжения Крыма
Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил властей Крымского полуострова решить проблемы водоснабжения, водоотведения, а также разобраться с другими отраслями.
Футбол
«Малага» уволила тренера из-за скандального видео
Руководство "Малаги" приняло решение отправить в отставку Виктора Санчеса дель Амо с поста главного тренера.
Армия и оружие
Перемирие в Сирии продержалось сутки
Авто
Названы цены на электрический хэтчбек Nissan Leaf 2020
Происшествия
Три человека погибли в ДТП под Рязанью
В столкновении двух автомобилей в Рязанской области погибли три человека, еще восемь получили тяжелые травмы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
Происшествия
Спасены застрявшие на оторвавшейся льдине в Охотском море рыбаки
Спасатели эвакуировали трех рыбаков, которые оторвались на льдине в Охотском море в магаданской бухте, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС страны.