Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
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с чего всё началось

В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

В рамках гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект о котором правительство готовится внести в Госдуму, выплаты начинаются или через 30 лет после начала накоплений или при достижении пенсионного возраста - что наступит раньше.
Российская газета10 января в 22:00

Подробнее о событии

ЦБ объяснил новый механизм пенсионных выплат

Московский Комсомолец03:05

В ЦБ сообщили о новых вариантах пенсионных выплат

Газета.Ruвчера в 23:56

В ЦБ сообщили подробности новой схемы пенсионных выплат

РБК01:46

В Центробанке рассказали о новых схемах пенсионных выплат

Известия01:11

В ЦБ объяснили механизм перевода накоплений в новую пенсионную систему

РИА Новости00:43

В ЦБ оценили доход потенциальных участников новой пенсионной схемы

Российская газета02:00

Центробанк раскрыл новые варианты пенсионных выплат

Lenta.ru01:58
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
Происшествия

Пожар на комбикормовом заводе под Белгородом ликвидирован

Пожарные ликвидировали возгорание на комбикормовом заводе в Белгородской области, сообщила в субботу пресс-служба регионального управления МЧС.
Интерфакс вчера в 15:53
Культура

Телепередачу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире

Московский Комсомолец 10 января в 07:38
Политика

На Украине прозвучал призыв отметить «450-летие сожжения Москвы»

Глава "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещена в РФ) подразумевает итоги похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Вести.Ru 03:38
Шоу-бизнес

Лолита выиграла первый суд у бывшего мужа Дмитрия Иванова

Адвокат известной исполнительницы Лолиты сообщил, что его подопечная одержала первую победу в суде.
ГлобалМСК.ру 10 января в 07:05
Хоккей

Ковальчук принес «Монреалю» долгожданную победу в НХЛ

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук принес победу своей команде, забросив шайбу в овертайме матча против "Оттавы Сенаторз".
Газета.Ru 00:46
Политика

Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму

РИА Новости вчера в 08:05
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru вчера в 17:34
Общество

Ученые объяснили резкое потепление климата в России

Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
РИА Новости вчера в 23:30
Происшествия

В Омске возбудили дело об истязании четырехлетнего мальчика

Представитель СУ СКР по Омской области сообщил, что следователи возбудили уголовное дело по факту причинения четырёхлетнему ребенку телесных повреждений, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 06:46
Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 18:18
Общество

В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов

Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.
РИА Новости вчера в 08:57
Политика

В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой

Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны.
РИА Новости 10 января в 03:54
Политика

Путин назвал ситуацию на Ближнем Востоке войной

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Кремле прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке.
ТК Звезда вчера в 11:26
Теннис

Серена Уильямс стала победительницей турнира в Окленде

Ранее ГЛАС сообщал о том, что Россиянка Александрова стала победительницей турнира в Шэньчжэне.
ГЛАС.RU 03:14
Футбол

Тарасов прибыл на медосмотр «Рубина»

Советский спорт 00:30
Общество

Вильфанд назвал глобальное потепление причиной теплой зимы в России

Глобальное потепление является причиной теплой зимы в России, климатологи уже обсуждают тенденцию превращения "русских зим" в "европейские".
ТАСС 00:08
Космос

NASA обнаружило первую идентичную Земле планету

В NASA заявили, что обнаружили первую планету, идентичную по параметрам Земле.
РЕН ТВ 10 января в 06:39
Политика

МИД Украины рассказал о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что во время последней связи пилотов Boeing 737-800 с диспетчерами аэропорта Тегерана полет проходил штатно.
РИА Новости 10 января в 12:53
Футбол

«Барселона» ждет ответа от Хави до конца дня

Sportbox.RU 03:06
Общество

Горбачев призвал отменить длинные выходные в России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.
РИА Новости вчера в 16:36
Общество

Путин поздравил работников российской прокуратуры

Российский лидер Владимир Путин поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником.
RT на русском 02:44
Общество

Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Lenta.ru вчера в 11:36
Армия и оружие

В Киеве заявили, что Россия не имеет «надводного флота»

РИА Новости вчера в 08:14
Авто

Hongqi представила конкурента Mercedes S-Class в лице Hongqi H9

Hongqi H9 показали только в самой роскошной версии с раздельными задними креслами.
Tvoe-avto.com 09 января в 17:40
Политика

Путин призвал чиновников разобраться с проблемами водоснабжения Крыма

Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил властей Крымского полуострова решить проблемы водоснабжения, водоотведения, а также разобраться с другими отраслями.
iReactor 10 января в 08:15
Футбол

«Малага» уволила тренера из-за скандального видео

Руководство "Малаги" приняло решение отправить в отставку Виктора Санчеса дель Амо с поста главного тренера.
Soccer.ru вчера в 16:31
Армия и оружие

Перемирие в Сирии продержалось сутки

Lenta.ru 10 января в 08:14
Авто

Названы цены на электрический хэтчбек Nissan Leaf 2020

32CARS.ru вчера в 02:12
Происшествия

Три человека погибли в ДТП под Рязанью

В столкновении двух автомобилей в Рязанской области погибли три человека, еще восемь получили тяжелые травмы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
Российская газета 03:10
Происшествия

Спасены застрявшие на оторвавшейся льдине в Охотском море рыбаки

Спасатели эвакуировали трех рыбаков, которые оторвались на льдине в Охотском море в магаданской бухте, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС страны.
Газета.Ru 02:41
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