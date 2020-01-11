В рамках гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект о котором правительство готовится внести в Госдуму, выплаты начинаются или через 30 лет после начала накоплений или при достижении пенсионного возраста - что наступит раньше.

с чего всё началось

Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".

В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

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