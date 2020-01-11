Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".

с чего всё началось

Первый зампред Банка России Сергей Швецов рассказал, что в новой пенсионной схеме по завершении накопительной фазы у человека будет выбор - получить сразу все накопления, заплатив подоходный налог, или приобрести пожизненный пенсионный план. Об этом сообщает "Российская газета".

В ЦБ сообщили о новых вариантах пенсионных выплат

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