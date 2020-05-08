Экономика
ИА Красная ВеснаЦентробанк спрогнозировал падение ВВП России во II квартале
Падение ВВП России во втором квартале текущего года может составить 8%, заявила председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина 8 мая в ходе видеоконференции.
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Общество
Смольный разрешит работу парикмахерских и МФЦ в Петербурге во второй половине мая
С 12 мая могут открыться салоны оптики и парикмахерские — посетитель будет размещаться в отдельном кабинете либо из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров и при условии наличия средств индивидуальной защиты.
Собака.ru 08:36
Экономика
Минтранс: авиакомпаниям выплатят по 365 рублей за каждого пассажира
В пересчете на каждого перевезенного пассажира расходы всех российских авиакомпаний в 2019 году на указанные цели как раз и равнялись 365 рублям.
Телеканал 360° 05:31
Политика
Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером
Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru 08:44
Здоровье
В Кирове пациенты инфекционного госпиталя объявили голодовку
Пациенты подчёркивают, что просто хотят выяснить, почему их держат в больнице, и если на это нет оснований, желают быть отпущенными домой.
Вятка Областная 04:31
Общество
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 07:24
Происшествия
Нижний Новгород затопило после ливня
На Окском съезде скопившиеся в ливневках осадки хлынули водопадом прямо на проезжую часть. В резульате чего там произошел оползень.
Ньюс-НН 09:19
Общество
Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев
Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
Политика
Путин и Джонсон выразили готовность к налаживанию диалога
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора выразили готовность к налаживанию диалога и взаимодействия по вопросам двусторонних отношений, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:13
Политика
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой войны
Авторы статьи потребовали отказаться от попыток найти новых виновников начала Второй мировой войны и напомнили, что всю ответственность за нее уже взяла на себя Германия.
РБК 08:22
Происшествия
После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей
В Томской области после пожара на туристической базе обнаружены тела двух егерей.
Российская газета 04:33
Культура
Приключения Вазо. В Саратове доставщик еды съел заказ по дороге к клиенту
В интернете опубликован новый ролик о приключениях саратовского таксиста Вазо.
Взгляд-инфо 09:04
Экономика
Власти Кубани попросили Ростуризм о поддержке курортной отрасли
Власти Кубани направили в Ростуризм письмо с предложениями о мерах поддержки санаторно-курортной отрасли, в числе прочего они попросили помочь предприятиям сферы гостеприимства получить льготы по НДС и налогу на прибыль, сообщает администрация региона.
РИА Новости 08:34
Общество
Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ
Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 06:11
Финансы
ЦБ допускает снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов
Банк России допускает снижение уровня ключевой ставки на 100 базисных пунктов на следующем заседании совета директоров, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе видеоконференции.
ТАСС 08:35
Общество
За получасовое интервью с Мясниковым потребовали десятки тысяч рублей
Врач был назначен главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в середине апреля.
Lenta.ru 08:53
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Общество
Попова обозначила срок сохранения новых правил поведения
Определенные правила безопасности и поведения будут действовать в России до момента появления вакцины от новой коронавирусной инфекции или пока пандемия не завершится.
Известия 09:07
Наука
Употребление кофе снижает риск смертности
Употребление кофе снижает риск смертности, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 14:01
Экономика
Падение реальных доходов россиян может составить 20%
В апреле — июне реальные располагаемые доходы россиян могут составить 78,2% от их уровня во II квартале прошлого года без принятия антикризисных мер, отмечается в исследовании ВШЭ.
DP.RU 08:58
Футбол
ФИФА временно разрешила проводить по пять замен в матче
ФИФА временно разрешила проводить по пять замен в матче.
Bobsoccer 08:39
Энергетика
Белоруссия рассматривает поставки американской нефти через Польшу
В ответ на вопрос о поставках американской нефти вице-премьер подтвердил, что они возможны через Польшу.
Коммерсантъ вчера в 07:18
Общество
Школы Кубани завершат учебный год с 15 мая до 5 июня
Ученики 5-8 классов завершат образовательную программу до 22-23 мая в зависимости от продолжительности учебной недели.
Администрация Краснодарского края 07:35
Общество
Коронавирусом заразились 100 сотрудников Банка России
Коронавирус COVID-19 выявлен у 100 сотрудников Банка России (ЦБ), сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Коммерсантъ 09:20
Общество
В Прикамье жителям разрешили прогулки
Пермь, 8 мая 2020, 16:35 — REGNUM В Пермском крае штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 8 мая принял решение том, что с 12 мая жители региона смогут совершать прогулки, как одиночные так и групповые, сообщает пресс-служба краевой администрации.
REGNUM 09:35
Общество
SCMP: Китай может обвалить курс доллара продажей части госдолга США
Пекин, 8 мая 2020, 14:55 — REGNUM Китай может продать часть госдолга США, обвалив тем самым курс доллара в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа.
REGNUM 07:55
Здоровье
В Тюменской области коронавирусом заражены 99 медиков
Коронавирус обнаружен за все время борьбы с инфекцией в Тюменской области у 99 сотрудников больниц.
ТАСС 09:18
Футбол
Стало известно, когда Соболев подпишет контракт со «Спартаком»
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев, выступающий на правах аренды за «Спартак», подпишет с московским клубом полноценный контракт.
Metaratings 06 мая в 11:04
Футбол
Леонид Федун был госпитализирован с коронавирусом
Вице-президент ЛУКОЙЛа и совладелец «Спартака» Леонид Федун был госпитализирован из-за коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 13:34
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00