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РБК
РБК

В ЦБ сообщили о прохождении дна российской экономикой в мае

24 июля Банк России в очередной раз снизил ключевую ставку — до нового исторического минимума 4,25 п. п. По прогнозу регулятора, инфляция вернется к его цели, вблизи 4%, к концу 2021 года.В источнике
С чего всё началось
РБК

В ЦБ сообщили о прохождении дна российской экономикой в мае

Российская экономика достигла дна в мае и с тех пор начала восстановление. Такую оценку в интервью телеканалу РБК дал директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Кирилл Тремасов.
РБК04:07
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Московский Комсомолец

В Центробанке заявили, что российская экономика достигла дна

Московский Комсомолец05:50
РБК

В ЦБ сообщили о прохождении дна российской экономикой в мае

РБК04:07
Вестник Кавказа

В ЦБ РФ спрогнозировали характер восстановления мировой экономики

Вестник Кавказа05:38
Интерфакс - Россия

ЦБ РФ: срок возвращения мировой экономики к докризисному уровню - 2022-2023гг

Интерфакс - Россия05:25
Lenta.ru

ЦБ нащупал дно российской экономики

Lenta.ru05:18
Евразия Daily

ЦБ выяснил, когда российская экономика достигла дна, и что её поддерживает

Евразия Daily05:05
Фонтанка.Ру

Достигла дна и оттолкнулась: в ЦБ заметили признаки восстановления экономики России

Фонтанка.Ру05:45

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
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Пушков оценил версию о провокации СБУ при задержании россиян в Минске

По мнению главы комиссии Совета Федерации Алексея Пушкова, белорусский лидер Александр Лукашенко, прежде чем поддаваться на провокации СБУ Украины, должен был проверить информацию о задержанных россиянах, а не идти на "громкий скандал и обвинять во всех грехах Россию", передает РИА Новости.
Инфорос05:29
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Doom Eternal и Elder Scrolls Online выйдут на Xbox Series X и PS5

Компания Bethesda объявила, что Doom Eternal и The Elder Scrolls Online будут выпущены для Xbox Series X и PlayStation 5. В сообщении говорится, что игроки, которые владеют или приобретают игру на Xbox One или PlayStation 4, смогут бесплатно перейти на версии следующего поколения, когда они будут доступны для покупки.
МИТвчера в 11:47

Китай осудил планы США продать Тайваню беспилотники

Реагируя на планы США поставить Тайваню разведывательные средневысотные беспилотных летательные аппараты (БПЛА) большой дальности SeaGuardian для наблюдения за морской поверхностью, Вэньбинь заявил, что «поставки США вооружений на Тайвань являются серьезным нарушением принципа одного Китая и трех китайско-американских совместных коммюнике», сообщает ТАСС.
Журналистская правда05:53

Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ru05:52
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В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 23 августа

В Челябинской области режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса, продлен до 23 августа Соответствующее распоряжение подписал в пятницу губернатор Алексей Текслер.
Российская газета03:27
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В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил создать специальные вклады для накопления средств на покупку недвижимости, передает RT со ссылкой на письмо депутата на имя министра финансов Антона Силуанова.
Газета.Ru03:21
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ОБСЕ: с начала перемирия на Донбассе зафиксировано 250 нарушений

В отчете мониторинговой миссии ОБСЕ указывается на то, что за отчетный период с начала перемирия был зафиксирован 251 случай нарушения режима прекращения огня: 45 взрывов, 201 выстрел из стрелкового оружия, а также запуски сигнальных ракет.
Московский Комсомолецвчера в 19:38