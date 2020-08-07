Doom Eternal и Elder Scrolls Online выйдут на Xbox Series X и PS5

Компания Bethesda объявила, что Doom Eternal и The Elder Scrolls Online будут выпущены для Xbox Series X и PlayStation 5. В сообщении говорится, что игроки, которые владеют или приобретают игру на Xbox One или PlayStation 4, смогут бесплатно перейти на версии следующего поколения, когда они будут доступны для покупки.