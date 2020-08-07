В ЦБ сообщили о прохождении дна российской экономикой в мае
24 июля Банк России в очередной раз снизил ключевую ставку — до нового исторического минимума 4,25 п. п. По прогнозу регулятора, инфляция вернется к его цели, вблизи 4%, к концу 2021 года.В источнике
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В ЦБ сообщили о прохождении дна российской экономикой в мае
Российская экономика достигла дна в мае и с тех пор начала восстановление. Такую оценку в интервью телеканалу РБК дал директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Кирилл Тремасов.
РБК04:07
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