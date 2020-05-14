Финансы

RT на русскомRT на русскомВ ЦБ сообщили о снижении международных резервов России

В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 8 мая снизились на $4,9 млрд (-0,9%) — до $562,4 млрд. Об этом сообщается на сайте регулятора.
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Международные резервы России за неделю сократились на 4,9 млрд долларов

ПРАЙМ09:10

Международные резервы России сократились за неделю на 4,9 млрд долларов

Банки.ру09:22

Международные резервы России сократились почти на $5 млрд

Rambler News Service09:20

Международные резервы России за неделю снизились на $4,9 млрд

ТАСС09:03

В ЦБ сообщили о снижении международных резервов России

RT на русском09:09

Международные резервы РФ за неделю снизились на $4,9 млрд

Финмаркет09:03

Россия нарастила объем золотовалютных резервов

Взгляд.рувчера в 10:13
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Именно поэтому большинство мер господдержки направлено в помощь МСП. И такая категория «малышей» как ИП без работников, не исключение.
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Экс-глава «Крымавтотранса» задержан за растрату 5 млн рублей

Симферополь, 14 мая 2020, 17:41 — REGNUM Бывшего руководителя госпредприятия «Крымавтотранс» подозревают в незаконном присвоении и растрате пяти миллионов рублей.
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жителей столицы начнут массового тестировать на антитела к коронавирусу - будет использоваться метод иммуноферментного анализа.
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Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений

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Риски кризиса неплатежей растут

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Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса

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Бывший главный тренер белградского футбольного клуба «Партизан» Марко Николич утвержден новым главным тренером «Локомотива» вместо Юрия Семина, сообщает пресс-служба московского клуба.
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Один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
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Азербайджан готовится к масштабным военным учениям

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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
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