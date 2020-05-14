Москва, 14 мая 2020, 16:37 — REGNUM Объем международных резервов России по состоянию на 8 мая составил $562,4 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России. На 1 мая международные резервы страны составляли $567,3 млрд.

Международные резервы России за неделю сократились на $4,9 млрд

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