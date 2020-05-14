В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 8 мая снизились на $4,9 млрд (-0,9%) — до $562,4 млрд. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ сообщили о снижении международных резервов России

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