Финансы

RT на русскомRT на русскомВ ЦБ сообщили о снижении международных резервов России

В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 29 мая снизились на $1,4 млрд (-0,2%) — до $563,9 млрд. Об этом сообщается на сайте регулятора.
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Россия потеряла полтора миллиарда долларов

URA.Ru10:13

В ЦБ сообщили о снижении международных резервов России

RT на русском09:43

Международные резервы России сократились на 1,4 млрд доллара

НТВ09:26

Золотовалютные резервы России сократились за неделю

Взгляд.ру09:28

Россия потеряла за неделю $1,4 млрд международных резервов

News.ru09:25

Международные резервы России снизились на $1,4 млрд

Rambler News Service09:14

Международные резервы России за неделю сократились на $1,4 млрд

ТАСС09:03
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 11:23, Ашберн
Происшествия

Начальника отдела из Минпромторга задержали по делу о крупных взятках

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, чиновник обвиняется в получении двух особо крупных взяток.
ТАСС 11:08
Происшествия

СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина

Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках.
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Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM 10:18
Экономика

ПФР пояснил, кому с 1 августа выплатят повышенную пенсию

С 1 августа текущего года несколько категорий пенсионеров будут получать увеличенные выплаты, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
Политика Сегодня 08:45
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Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня

В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
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Технологии

В Elite Dangerous: Odyssey можно будет прогуляться по далёким планетам

Релиз Elite Dangerous: Odyssey запланирован на начало 2021 года.
Городской портал Новый Нижний вчера в 21:00
Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
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Гаджеты

Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra подешевели в России

В среднем, скидки на модели Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra доходят до 10 тыс. рублей, что не может не радовать.
The GEEK 09:59
Происшествия

Еще двум фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения

Еще двум фигурантам дела о публикации фотографий нацистских преступников на сайте "Бессмертный полк" предъявили обвинения по статье о реабилитации нацизма, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 10:58
Кино

Актеры «Властелина колец» воссоединились на YouTube

Москва 24 02 июня в 03:50
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
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Происшествия

Эколог рассказал о минимизации ущерба от ЧП в Норильске

Национальная служба новостей 05:10
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Общество

В Москве ввели новый вид пропуска

В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг.
Российская газета 09:32
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Авто

Lada покинула авторынок Евросоюза

Как отмечает издание, последняя партия машин Lada была отгружена со склада импортера «АвтоВАЗа» в Германии ещё в марте 2020 года, и новых автомобилей уже не будет.
Тарантас Ньюс вчера в 07:59
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Политика

Захарова отвергла причастность России к хакерской атаке на бундестаг

Россия отвергает причастность к хакерской атаке на бундестаг Германии, которая произошла в пять лет назад.
Известия 10:23
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Здоровье

Роспотребнадзор утвердил санитарные правила до 2021 года

Соблюдать новые санитарно-эпидемиологические правила нашей стране предстоит до начала массовой вакцинации или до широкого применения действенного лекарства от COVID-19.
Новости. Зябликово вчера в 03:59
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Политика

Лукашенко потребовал снизить экономическую зависимость от России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от нового премьер-министра Романа Головченко диверсифицировать рынки сбыта, чтобы снизить экономическую зависимость от России, пишет Sputnik Беларусь.
Газета.Ru 09:40
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Общество

МЧС прервет эфир телеканалов и включит сирены по всей стране

В ходе проверки будет прервано вещание основных теле- и радиоканалов, а на улицах зазвучат сирены и громкоговорители.
Новый День вчера в 06:22
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Общество

В Йемене убили стрингера Ruptly

РИА Новости 10:13
Общество

Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 07:22
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Наука

Исследованы причины образования ямальского кратера в вечной мерзлоте

Naked Science вчера в 06:52
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Гаджеты

4K-телевизор Sony Bravia XH90 с полной прямой подсветкой выходит на российский рынок

В России стартуют продажи ЖК-телевизора Bravia японской компании Sony линейки XH90 разрешением 4K HDR с полной прямой светодиодной подсветкой (Full Array LED).
UfaTime.ru 07:18
Энергетика

«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 02 июня в 11:48
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Общество

В Оренбургской области вернут в семью изъятых без решения суда детей

РБК 09:32
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Общество

Меган Маркл высказалась о протестах после убийства Джорджа Флойда

Напомним, несколько дней назад американский полицейский убил темнокожего гражданина Джорджа Флойда, в результате чего по всей стране возникли акции протеста, переросшие в массовые беспорядки и мародерство.
Bimru.ru 07:05
Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
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Происшествия

В Уфе гражданина Китая задержали за взятку сотруднику ФСБ

49-летний гражданин Китайской Народной Республики, временно проживающий в Уфе, стал фигурантом уголовного дела по статье "Дача взятка в особо крупном размере".
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Бывшая жена певца Ромы Жукова обвинила его в насилии

37-летняя Елена Жукова, родившая некогда популярному певцу Роме Жукову семерых (!) детей, теперь с глубокой неприязнью вспоминает время их столь плодотворного союза.
Российская газета 08:48
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Культура

Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

Накануне.Ru вчера в 01:19
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Здоровье

В ВОЗ с нетерпением ожидают испытаний российского препарата «Авифавир»

Результатов испытаний разработанного в России препарата для лечения COVID-19 «Авифавир», с нетерпением ждет Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ), заявила главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан 3 июня на пресс-конференции.
ИА Красная Весна вчера в 13:06
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