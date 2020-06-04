Финансы
RT на русскомВ ЦБ сообщили о снижении международных резервов России
В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 29 мая снизились на $1,4 млрд (-0,2%) — до $563,9 млрд. Об этом сообщается на сайте регулятора.
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 11:23, Ашберн
Происшествия
Начальника отдела из Минпромторга задержали по делу о крупных взятках
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, чиновник обвиняется в получении двух особо крупных взяток.
ТАСС 11:08
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках.
Российская газета 10:36
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM 10:18
Экономика
ПФР пояснил, кому с 1 августа выплатят повышенную пенсию
С 1 августа текущего года несколько категорий пенсионеров будут получать увеличенные выплаты, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
Политика Сегодня 08:45
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Технологии
В Elite Dangerous: Odyssey можно будет прогуляться по далёким планетам
Релиз Elite Dangerous: Odyssey запланирован на начало 2021 года.
Городской портал Новый Нижний вчера в 21:00
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Гаджеты
Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra подешевели в России
В среднем, скидки на модели Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra доходят до 10 тыс. рублей, что не может не радовать.
The GEEK 09:59
Происшествия
Еще двум фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения
Еще двум фигурантам дела о публикации фотографий нацистских преступников на сайте "Бессмертный полк" предъявили обвинения по статье о реабилитации нацизма, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 10:58
Кино
Актеры «Властелина колец» воссоединились на YouTube
Москва 24 02 июня в 03:50
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Происшествия
Эколог рассказал о минимизации ущерба от ЧП в Норильске
Национальная служба новостей 05:10
Общество
В Москве ввели новый вид пропуска
В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг.
Российская газета 09:32
Авто
Lada покинула авторынок Евросоюза
Как отмечает издание, последняя партия машин Lada была отгружена со склада импортера «АвтоВАЗа» в Германии ещё в марте 2020 года, и новых автомобилей уже не будет.
Тарантас Ньюс вчера в 07:59
Политика
Захарова отвергла причастность России к хакерской атаке на бундестаг
Россия отвергает причастность к хакерской атаке на бундестаг Германии, которая произошла в пять лет назад.
Известия 10:23
Здоровье
Роспотребнадзор утвердил санитарные правила до 2021 года
Соблюдать новые санитарно-эпидемиологические правила нашей стране предстоит до начала массовой вакцинации или до широкого применения действенного лекарства от COVID-19.
Новости. Зябликово вчера в 03:59
Политика
Лукашенко потребовал снизить экономическую зависимость от России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от нового премьер-министра Романа Головченко диверсифицировать рынки сбыта, чтобы снизить экономическую зависимость от России, пишет Sputnik Беларусь.
Газета.Ru 09:40
Общество
МЧС прервет эфир телеканалов и включит сирены по всей стране
В ходе проверки будет прервано вещание основных теле- и радиоканалов, а на улицах зазвучат сирены и громкоговорители.
Новый День вчера в 06:22
Общество
В Йемене убили стрингера Ruptly
РИА Новости 10:13
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 07:22
Наука
Исследованы причины образования ямальского кратера в вечной мерзлоте
Naked Science вчера в 06:52
Гаджеты
4K-телевизор Sony Bravia XH90 с полной прямой подсветкой выходит на российский рынок
В России стартуют продажи ЖК-телевизора Bravia японской компании Sony линейки XH90 разрешением 4K HDR с полной прямой светодиодной подсветкой (Full Array LED).
UfaTime.ru 07:18
Энергетика
«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG
"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 02 июня в 11:48
Общество
Меган Маркл высказалась о протестах после убийства Джорджа Флойда
Напомним, несколько дней назад американский полицейский убил темнокожего гражданина Джорджа Флойда, в результате чего по всей стране возникли акции протеста, переросшие в массовые беспорядки и мародерство.
Bimru.ru 07:05
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Происшествия
В Уфе гражданина Китая задержали за взятку сотруднику ФСБ
49-летний гражданин Китайской Народной Республики, временно проживающий в Уфе, стал фигурантом уголовного дела по статье "Дача взятка в особо крупном размере".
Российская газета 09:02
Шоу-бизнес
Бывшая жена певца Ромы Жукова обвинила его в насилии
37-летняя Елена Жукова, родившая некогда популярному певцу Роме Жукову семерых (!) детей, теперь с глубокой неприязнью вспоминает время их столь плодотворного союза.
Российская газета 08:48
Культура
Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru вчера в 01:19
Здоровье
В ВОЗ с нетерпением ожидают испытаний российского препарата «Авифавир»
Результатов испытаний разработанного в России препарата для лечения COVID-19 «Авифавир», с нетерпением ждет Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ), заявила главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан 3 июня на пресс-конференции.
ИА Красная Весна вчера в 13:06