Финансы
RT на русскомВ ЦБ сообщили о снижении международных резервов России
В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 29 мая снизились на $1,4 млрд (-0,2%) — до $563,9 млрд. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 10:35, Ашберн
Энергетика
«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG
"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 02 июня в 11:48
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков для посещения МФЦ
Жители Москвы теперь смогут оформить цифровой пропуск для посещения многофункциональных центров (МФЦ), следует из указа мэра города Сергея Собянина от 4 июня.
Ведомости 09:37
Культура
Новый сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня
Драматичную комедию покажет видеосервис Wink. В четверг, 4 июня, на видеосервисе Wink стартует показ драматичной комедии "Чики".
Piter.tv вчера в 03:49
Политика
Киевский суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сможет принудительно доставить на допрос бывшего президента страны Петра Порошенко.
РБК 10:20
Кино
Ридли Скотт снимет нового «Чужого»
Самого Ридли Скотта, видимо, тоже не отпускает история, потому что сколько бы раз он ни пытался уйти от съемок новой части «Чужого», сколько бы ни посвящал свое время работе над другими проектами, каждый раз он возвращается к размышлениям о франшизе.
NewInform 08:54
Наука
Археологи обнаружили самое большое и древнее сооружение майя
На территории Мексики археологи обнаружили самое большое и раннее монументальное сооружение, созданное цивилизацией майя, пишет издание Nature.
Что происходит 08:17
Общество
Фетисов: слава богу, что моя дочь учится в Америке
Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал о своём возвращении в Россию.
Metaratings 09:18
Политика
ВЦИОМ опубликовал данные о поддержке россиян поправок в Конституцию
Более половины россиян (61%), сообщивших о намерении прийти на общероссийское голосование по поправкам в конституцию, проголосуют скорее за изменения основного закона страны, каждый пятый - скорее против, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
РИА Новости 07:21
Общество
Карантин в Краснодарском крае продлили до 21 июня
Режим карантина, действующий в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса, продлен до 21 июня, заявил в четверг в ходе заседания оперативного штаба региона губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ТАСС 06:06
Происшествия
СК завел дело о халатности из-за позднего сообщения о ЧП в Норильске
Уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) возбуждено из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации в Норильске, где 29 мая произошла крупная утечка нефтепродуктов.
Российская газета 05:07
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
Политика
Захарова назвала обвинения Берлина по «хакерским атакам» абсурдом
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала прозвучавшие со стороны Берлина обвинения в адрес России в хакерских атаках на Бундестаг в 2015 году.
Российская газета 10:22
Общество
YouTube заблокировал гомофобную рекламу поправок к Конституции
Сегодня, 4 июня, видеохостинг YouTube заблокировал агитационный ролик медиагруппы «Патриот», призывающий голосовать за поправки к Конституции РФ.
Коммерсантъ 08:45
Общество
В Мосгордуме проверят декларацию спикера о доходах
На вопрос, почему 870 млн рублей никак не были отражены в депутатской декларации за 2018 год, хотя эти деньги были получены еще тогда, спикер ответил, что они есть в непубликуемой части декларации.
Интерфакс 06:59
Происшествия
Мать погибшего на учениях срочника отсудила у Минобороны 4 млн рублей
Лужский городской суд Ленинградской области обязал Минобороны выплатить 4 млн руб. компенсации морального вреда матери солдата-срочника Андрея Виттиха, погибшего на учениях под танковым обстрелом.
Коммерсантъ 09:02
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
РИА Новости 02 июня в 11:20
Путешествия
Россияне не хотят ехать в Сочи из-за новых правил
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сочи готовятся к открытию более 30 санаториев.
Gazeta.SPb вчера в 14:50
Политика
ЦИК запретил журналистам наблюдать за подсчетом голосов на референдуме
Референдум пройдет 1 июля, и на нем журналисты не смогут проверять рассортированные в стопки бюллетени.
RuNews24.ru 09:25
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело против лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 10:16
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России улучшается
Президент России Владимир Путин констатировал улучшение ситуации с коронавирусом в РФ.
ТАСС 07:39
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
Гаджеты
В РФ покупателям нового Xiaomi Mi 10 подарят второй смартфон
Модель Xiaomi Mi 10 в нашей стране представлена в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти по цене 69 990 рублей.
Astera 05:10
Биатлон
Королькевич отреагировал на намёки Драчёва о допинге
Тренер Владимир Королькевич заявил, что потребует объяснений от президента Союза биатлонистов России Владимира Драчёва, который намекал на его возможную причастность к допинговым нарушениям Ирины Старых и Екатерины Юрловой-Перхт.
Чемпионат 09:40
Здоровье
Пять активных очагов коронавируса «полыхают» в Псковской области
Пять активных очагов коронавируса зафиксировано в Псковской области, сообщил на совещании с медиками 4 июня главный санитарный врач региона Александр Нестерук.
Псковское агентство информации 04:53
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
Российская газета 02:11
Экономика
Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка
По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM 05:54
Общество
Власти Архангельской области ограничили въезд в Северодвинск
Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск для борьбы с коронавирусом.
RT на русском 09:47