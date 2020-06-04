В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 29 мая снизились на $1,4 млрд (-0,2%) — до $563,9 млрд. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Общество В Москве ввели новый вид пропуска В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг. 1K

Общество СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках. 1,4K

Технологии Эксперт рассказал, как определить, прослушивается ли ваш смартфон Со слов главы информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, на признаки прослушки телефона указывают программы и приложения, которые владелец устройства не устанавливал, передает агентство "Прайм". 270

Происшествия Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ. 281

Политика Лукашенко назначил нового премьер-министра Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьером Романа Головченко, занимавшего до сегодняшнего дня пост председателя Государственного военно-промышленного комитета, сообщает информагентство БЕЛТА. 194

Происшествия Сотрудник фирмы расстрелял недовольного клиента в центре Петербурга Несколько дней назад молодой человек заказал в фирме изготовление документов, заплатил деньги, а когда 4 июня пришел за своими бумагами, ему ничего не отдали. 67

Происшествия Бойцов спецназа ФСБ уволили за разбой В Москве семь бойцов спецназа «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России уволили за разбойное нападение на бизнесмена. 154

Общество Попова призвала выработать алгоритм реагирования на новые пандемии Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что очень важно объединить опыт переживания пандемии для выстраивания алгоритма на следующий подобный случай, который может произойти в той или иной форме. 1,5K

Происшествия Еще двум фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения Еще двум фигурантам дела о публикации фотографий нацистских преступников на сайте "Бессмертный полк" предъявили обвинения по статье о реабилитации нацизма, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. 11

Наука Обнаружено самое древнее и большое сооружение майя Как считают специалисты, это может быть один из самых больших и самых древних памятников цивилизации майя из всех, что когда-либо находили археологи. 12

Общество На Кубани продлили режим карантина Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил о продлении режима карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, до 21 июня. 1,9K

Футбол Митрюшкин может перейти в «Локомотив» В текущем сезоне Митрюшкин сыграл шестнадцать матчей за «Сьон», в которых пропустил 24 гола.

Общество В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже допускала, что электронное дистанционное голосование может состояться не только в Москве, хотя ранее, в марте, она утверждала, что это маловероятно. 813

Экономика Справороссы внесли законопроект о выплате почти 1,4 трлн рублей работающим пенсионерам Документ признает утратившей силу статью 26.1 закона "О страховых пенсиях", согласно которой работающим пенсионерам сумма страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней выплачиваются в размере, исчисленном без учета индексации. 10

Единоборства Напарник Фёдора Емельяненко оценил стиль боя Нурмагомедова Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков, который входит в команду знаменитого бойца MMA Фёдора Емельяненко, охарактеризовал стиль ведения боя действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Экономика Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. 1,7K

Общество В Мосгордуме проверят декларацию спикера о доходах На вопрос, почему 870 млн рублей никак не были отражены в депутатской декларации за 2018 год, хотя эти деньги были получены еще тогда, спикер ответил, что они есть в непубликуемой части декларации. 507