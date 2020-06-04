В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 29 мая снизились на $1,4 млрд (-0,2%) — до $563,9 млрд. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ сообщили о снижении международных резервов России

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