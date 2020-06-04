Финансы

RT на русскомRT на русскомВ ЦБ сообщили о снижении международных резервов России

В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 29 мая снизились на $1,4 млрд (-0,2%) — до $563,9 млрд. Об этом сообщается на сайте регулятора.
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Россия потеряла полтора миллиарда долларов

URA.Ru10:13

В ЦБ сообщили о снижении международных резервов России

RT на русском09:43

Международные резервы России снизились на $1,4 млрд

Rambler News Service09:14

Международные резервы России сократились на 1,4 млрд доллара

НТВ09:26

Россия потеряла за неделю $1,4 млрд международных резервов

News.ru09:25

Золотовалютные резервы России сократились за неделю

Взгляд.ру09:28

Международные резервы России за неделю сократились на $1,4 млрд

ТАСС09:03
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Экономика

Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии

Нужно полностью отказаться от тотального валютного контроля и контролировать только сомнительные операции в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств, как в странах ОЭСР, уверена эксперт.
РБК вчера в 01:00
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Экономика

Совет директоров «Газпрома» одобрил сделку с 9,99% «НОВАТЭКа»

Совет директоров "Газпрома" согласовал покупку российской дочерней компанией у кипрской дочерней компании холдинга 9,99% "НОВАТЭКа".
Интерфакс 03:30
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Шоу-бизнес

Лили Рейнхарт призналась в своей бисексуальности

Popcake 04:53
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Космос

Пусковой стол для ракеты-носителя «Ангара» доставят на Восточный морем

РИА Новости 02:54
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Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку Израиля

Газета.Ru 15:04
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Общество

Youtube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка

Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.
Газета.Ru 07:15
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Религия

В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу

Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru 16:11
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Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
1,2K
Общество

Глава Роспотребнадзора заявила о неизбежности новой пандемии

Невозможно предугадать, кого затронет пандемия, но алгоритм действий должен быть, считает глава Роспотребнадзора.
Российская газета 08:37
1,8K
Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр вчера в 07:48
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Политика

В Москве арестовали Николая Платошкина

Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 10:16
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Экономика

Названы три сценария безработицы в России

Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
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Общество

В Москве ввели новый тип пропусков

Для пеших прогулок пропуск не требуется, но если поездка в парк планируется на машине, автобусе или метро, нужно оформить документ.
РБК 11:57
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Происшествия

В Ивантеевке в пятиэтажке взорвался газ

4 июня около 17:19 мск в жилом доме взорвался газ. Сообщалось, что одна женщина пострадала, более 30 человек были эвакуированы.
Газета.Ru 15:48
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Политика

Лукашенко напомнил белорусам о путче с расстрелом тысяч протестующих

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил белорусам о путче с расстрелом тысяч протестующих.
Piter.tv 13:36
Футбол

«Челси» является фаворитом в борьбе за Вернера

Газета.Ru 13:42
Кино

Фильм «Годзилла против Конга» получил возрастной рейтинг

Лос-Анджелес, США, 4 июня 2020, 19:34 — REGNUM Будущий фильм «Годзилла против Конга» режиссёра Адама Вингарда получил возрастной рейтинг.
REGNUM 12:34
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Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
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Общество

Победитель «Евровидения» Рыбак впервые рассказал о зависимости

Победитель песенного конкурса "Евровидение-2009" Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости от снотворного и антидепрессантов.
Газета.Ru 04:37
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Общество

В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей

НТВ вчера в 07:56
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Политика

Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию

Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru 14:15
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Игры

Слухи: в Сети появился геймплей ранней версии Call of Duty: Black Ops Cold War, следующей части серии

Несколько недель назад СМИ сообщили, что следующая часть Call of Duty получит подзаголовок Black Ops Cold War и станет мягким перезапуском серии Black Ops.
3DNews 04:11
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Политика

Фетисов поблагодарил бога за возможность дать дочери образование в США

Lenta.ru 13:14
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Политика

В МИДе отреагировали на расторжение Киевом договоров аренды

Россия оставляет за собой право на ответные меры, после того как Украина сообщила о расторжении договоров аренды на земельные участки для посольства РФ в Киеве.
Известия 12:17
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Шоу-бизнес

«Рабочая сторона»: Актриса Кристина Асмус показала пышные ягодицы

Актриса Ирина Асмус показала фотоснимок с пышными ягодицами, после чего поклонники артистки выразили своё мнение.
Актуальные Новости 16:00
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Происшествия

В московском метро остановили поезда из-за человека в тоннеле

На Сокольнической линии московского метро поезда остановились из-за человека в тоннеле.
Российская газета 15:14
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Происшествия

Суд в Москве арестовал чиновника Минпромторга Гайрбекова

Суд в Москве арестовал сотрудника Минпромторга Ризвана Гайрбекова, обвиняемого в получении особо крупных взяток.
Известия 14:46
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Киберспорт

Sea of Thieves вышла в Steam за 725 рублей

Sea of Thieves добралась до Steam, где её теперь можно приобрести за 725 рублей.
Игромания.ру вчера в 07:42
Общество

Владелец ресторана в США объяснил свою причастность к «русской мафии»

Профиль 02 июня в 17:00
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Общество

Власти Вашингтона отменили комендантский час

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер на пресс-конференции в четверг, 4 июня, заявила, что в городе отменен комендантский час после прекращения беспорядков.
Известия 13:41
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