С января по август 2019 года стоимость полиса ОСАГО для легковых автомобилей снизилась на 4%, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка. Теперь купить этот вид страховки можно в среднем за 5,3 тыс. рублей, подсчитали «Известия».

с чего всё началось

Стоимость полиса ОСАГО для владельцев легковушек за восемь месяцев текущего года снизилась на 4%. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка. В настоящее время этот вид страховки в среднем обходится автовладельцам в 5,3 тыс. рублей.

В ЦБ сообщили о снижении стоимости полиса ОСАГО для легковушек

Футбол Сборная Хорватии не смогла обыграть команду Азербайджана Футболисты сборной Азербайджана в матче шестого тура отборочного цикла чемпионата Европы-2020 сыграли вничью с командой Хорватии.

Космос Ученые объясняют «невозможное» наблюдаемое изменение периода вращения Сатурна В новом исследовании ученые делают попытку объяснить загадочное изменение измеренной скорости вращения Сатурна вокруг собственной оси сезонными изменениями условий на планете.

Политика СМИ рассказали об еще одной попытке «эвакуации» шпиона США из России Ранее, 9 сентября, CNN сообщил со ссылкой на неназванных чиновников в администрации американского президента Дональда Трампа, что США в 2017 году отозвали из России агента, которому якобы удалось добиться высокого поста в правительстве страны.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Происшествия Четверо первоклассников получили ожоги в школьной столовой в Кузбассе Термопот с кипятком опрокинулся на первоклассников в столовой школы Междуреченска, ожоги получили четверо детей.

Политика Болтон прокомментировал обмен заключенными между Москвой и Киевом Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал обмен заключенными между Россией и Украиной «важным событием» и выразил надежду, что «еще больше украинских заключенных вернутся к своим семьям».

Политика Определено местонахождение эвакуированного из России шпиона США Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в городе Стаффорд (штат Виргиния).

Политика На Украине назвали число помилованных Россией граждан Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен граждан Украины и России в формате 35 на 35 человек.

Авто Зеленые в Германии блокируют разгрузку климаткиллеров В субботу, 8 сентября, в портовом городе Бремерхафене в Германии активисты Гринписа заблокировали разгрузку 2 тыс. внедорожников БМВ, ввезенных из города Спартанбург (США).

Игры В Сети появился релизный трейлер Borderlands 3 Компания 2K Games в твиттере опубликовала релизный трейлер Borderlands 3, однако, позже пост удалили.

Политика Итоги муниципальных выборов в Петербурге все еще не подвели Ввести итоги голосования в систему ГАС «Выборы» требуют петербургские отделения партий «Справедливая Россия» и «Яблоко».

Финансы Чистый государственный долг России стал отрицательным У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика Британский парламент повторно отверг предложение Джонсона о выборах Британский парламент повторно отверг предложение премьера Бориса Джонсона о внеочередных всеобщих выборах.

Шоу-бизнес В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.

Политика В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.

Происшествия Рейс в Москву задержали в Красноярске из-за неисправности Рейс авиакомпании «Победа» из Красноярска в Москву задержали по техническим причинам. Об этом ТАСС сообщили в красноярском аэропорту.

Происшествия Спасатели локализовали пожар в Невской мануфактуре Пожар в здании Невской мануфактуры удалось локализовать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Здоровье Молодежь все чаще страдает от опасного вида рака Молодежь в богатых странах стала чаще страдать раком толстой кишки.