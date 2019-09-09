Экономика

ИзвестияИзвестияВ ЦБ сообщили о снижении стоимости полиса ОСАГО для легковушек

Стоимость полиса ОСАГО для владельцев легковушек за восемь месяцев текущего года снизилась на 4%. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка. В настоящее время этот вид страховки в среднем обходится автовладельцам в 5,3 тыс. рублей.
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с чего всё началось

Полисы в минусе: ОСАГО и каско подешевели на 4-5%

С января по август 2019 года стоимость полиса ОСАГО для легковых автомобилей снизилась на 4%, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка. Теперь купить этот вид страховки можно в среднем за 5,3 тыс. рублей, подсчитали «Известия».
Известиявчера в 17:01

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Полисы в минусе: ОСАГО и каско подешевели на 4-5%

Известиявчера в 17:01

Финомбудсмен пояснил, обязательно ли обращаться к нему по спорам в рамках «старых» договоров страхования

Гарантвчера в 06:27

Полисы ОСАГО подешевели для легковушек

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Полисы ОСАГО подешевели

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В Банке России сообщили о снижении стоимости полиса ОСАГО для легковых авто

ФАНвчера в 15:46

В России подешевели полисы ОСАГО для легковушек – Известия

Аргументы и Фактывчера в 21:17

Стоимость полисов ОСАГО для легковушек снизилась

ФедералПресс01:03
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Определено местонахождение эвакуированного из России шпиона США

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