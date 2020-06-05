Финансы

RT на русскомRT на русскомВ ЦБ сообщили о сокращении вкладов россиян в банках в мае на 0,2%

«За май вклады населения незначительно сократились (-0,2%), что характерно для этого месяца: траты больше из‑за праздников, а доходы ниже из‑за меньшего количества рабочих дней, особенно у людей на сдельной оплате», — сказано в документе.
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Нерезиденты 29 мая - 4 июня продали валюту на 11,5 млрд руб

Финмаркет02:44

Банк России зафиксировал сокращение банковских вкладов населения в мае

REGNUMвчера в 14:30

В ЦБ заявили о сокращении вкладов россиян в банках в мае на 0,2%

Газета.Ruвчера в 13:43

В ЦБ обратили внимание на опережающую динамику валютных вкладов в конце мая

Банки.рувчера в 13:17

В ЦБ сообщили о сокращении вкладов россиян в банках в мае на 0,2%

RT на русскомвчера в 13:11

ЦБ: вклады россиян в банках в мае сократились на 0,2%

ПРАЙМвчера в 12:56
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Шоу-бизнес

Екатерина Варнава впервые назвала имя нового возлюбленного

Экспресс газета 02:10
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Авто

Стартовали продажи кроссовера Honda UR-V

Компания Honda объявила старт продаж обновленного купеобразного кроссовера Honda UR-V.
Новые автомобили 04 июня в 23:00
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Здоровье

Гастроэнтеролог предупредил о первом сигнале рака кишечника

Врач-гастроэнтеролог из клиники США Майо Джон Кисиэль указал на рост опасности развития колоректального рака, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 01:40
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Религия

Православные отмечают родительскую субботу

В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
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Общество

Роструд напомнил о двух сокращенных рабочих неделях в июне

Президент Владимир Путин 29 мая подписал указ о проведении 24 июня парадов Победы и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, объявив этот день нерабочим.
ТАСС 04 июня в 02:27
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Общество

Как по новым правилам рассчитать пособие, если сотрудник болел дольше месяца

Напомним, что в период с 1 апреля и до конца 2020 года действуют временные правила расчета больничных.
Бухонлайн 03 июня в 02:39
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Религия

Православные Марий Эл готовятся встретить Троицу

В этом году праздник приходится на 7 июня. В Троицу храмы украшают веточками берёзы.
MariMedia вчера в 08:47
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Кино

Скончался актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
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Экономика

Эксперт считает угрозы США и Китая по долгам блефом

Угрозы США отказаться платить Китаю по американским долгам и встречные угрозы Пекина выкинуть на рынок казначейские обязательства Соединенных Штатов являются блефом, считает научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов.
РИА Новости 04 июня в 08:45
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Общество

В Саратовской области выявили 94 новых случая заражения коронавирусом

Три четверти вновь выявленных пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией в регионе приближается к 3,5 тысячи, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 04 июня в 02:18
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Происшествия

Отменено решение об изъятии четверых детей у оренбургской семьи

Интерфакс 04 июня в 08:13
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Общество

В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

Препарат против коронавируса "Авифавир" можно будет получить бесплатно по ОМС, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
РИА Новости вчера в 16:03
1,6K
Общество

ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

Пенсионный фонд России рассказал о резком росте случаев недобросовестных действий в отношении пенсионеров, которым навязывают платные услуги за «перерасчет пенсий».
BFM.ru 00:28
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Армия и оружие

Северный флот станет пятой военно-административной единицей России

RT на русском вчера в 18:14
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Общество

Омичи ночью смогут увидеть полутеневое лунное затмение

Как сообщают «Известия» со ссылкой на телеканал «РЕН ТВ», жители всей земли смогут увидеть полутеневое затмение Луны в пятницу, 5 июня.
Омскрегион вчера в 03:00
14
Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 05:44
2K
Экономика

Актуализированы сведения для самостоятельной проверки налоговых рисков

В разделе «Концепция системы планирования выездных налоговых проверок» размещены сведения по налоговой нагрузке и показателям рентабельности за 2019 год.
Главная книга вчера в 06:43
Политика

Турция возобновит международное авиасообщение с 10 июня

Московский Комсомолец 04 июня в 07:03
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Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
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Общество

Путин отчитал Потанина за ЧП в Норильске

В ходе совещания предприниматель доложил об устранении последствий ЧП в Норильске.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
Происшествия

В США полицейские в знак протеста ушли с работы

Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) покинули состав спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских.
Lenta.ru вчера в 22:23
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 04 июня в 09:29
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
1,1K
Политика

В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США

Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru вчера в 13:43
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Общество

Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня

Эхо Москвы вчера в 12:03
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Футбол

Фанатов «Спартака» не пустят на матч с «Арсеналом»

На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Фанатов «Спартака» не пустят на матч в Туле против «Арсенала».
Спорт71 вчера в 15:37
Общество

Власти Подмосковья отказались открывать торговые центры

Ридус вчера в 15:41
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Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 04 июня в 15:14
3,5K
Транспорт

В России сотрудникам ГИБДД начнут помогать онлайн-тахографы

В России начали пилотный проект по внедрению онлайн-тахографов.
ФедералПресс 04 июня в 23:29
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Технологии

Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон

В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается.
Evo-rus.com 04 июня в 10:05
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