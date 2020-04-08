Коронавирус
РБКЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса
Осенью 2020 года может наступить вторая волна коронавируса, в том числе и из-за истощения финансовых ресурсов, выделяемых на борьбу с заболеванием. Об этом говорится в апрельском бюллетене «О чем говорят тренды» (*pdf) департамента исследований и прогнозирования Центробанка.
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с чего всё началось
Негативное влияние вспышки коронавируса в мире будет отмечаться в течение двух кварталов, заявили специалисты департамента исследований и прогнозирования Банка России, говорится в бюллетене регулятора "О чем говорят тренды".Вести.Ru10:53
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Центробанк России опасается истощенности экономики во время второй волны коронавируса
Экономика сегодня10:16
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В Рязани загорелся поезд Воронеж-Москва
Политика
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Президент Сербии сообщил, что его сын заразился коронавирусом
Президент Сербии Александр Вучич сообщил в Instagram, что его сын болен коронавирусом.
Общество
В Минздраве рассказали, как долго коронавирус сохраняется в квартире
Квартиры людей, инфицированных коронавирусом, остаются потенциально опасными для здоровых людей на протяжении трех дней.
Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Общество
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Армия и оружие
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Сообщается, что после завершения государственных испытаний фрегат передадут в состав ВМФ России. Он должен войти в состав Северного флота.
Экономика
Россиян предупредили о резком росте цен на продукты
Из-за ситуации с коронавирусом и падением курса рубля крупнейшие поставщики продуктов питания в России предупредили о резком повышении закупочных цен — на 5-20 процентов в зависимости от категории товара.
Энергетика
Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%
Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
Кино
Дженсен Эклс против лестницы: в сеть выложили неудачные дубли из 15-го сезона «Сверхъестественного»
Шоураннер проекта опубликовал видео с неудавшимися дублями, способными позабавить фанатов и развлечь в ожидании продолжения.
Технологии
Хакеры годами ломают серверы на Ubuntu, CentOS и Red Hat. Их не могут поймать
Специалисты BlackBerry уверены, что за взломами Linux-систем, начавшимися в 2012 г. и продолжающимися до сих пор, стоит Winnti – крупная хакерская организация из Китая, объединяющая несколько групп взломщиков, а также хакеров-одиночек. и образовавшаяся как минимум в начале прошлого десятилетия.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Хоккей
Овечкин принял вызов Галустяна и сбрил бороду
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял вызов юмориста Михаила Галустяна, сбрив бороду и усы.
Экономика
Сбербанк раскрыл число обращений за кредитами на зарплаты под 0%
В Сбербанк за полторы недели поступило около 200 заявок на кредиты под 0% годовых от малых и микропредприятий, а также ИП для выплат зарплат сотрудникам.
Здоровье
Граждане Украины смогут выйти на работу уже в мае — Минздрав
Как сообщало EADaily, накануне глава правительства заявил, что для спасения экономики страны украинцев нужно вернуть на работу уже в мае.
Политика
Путин обратился к россиянам из-за вируса с фразой «выбора сейчас нет»
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что понимает их усталость от изоляции, однако другого выбора нет.
Экономика
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За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Происшествия
Обнаружено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Общество
Профессор РАН спрогнозировала несколько пиков коронавируса в России
Профессор РАН Карима Нигматулина заявила, что жителям России следует быть готовыми к нескольким пикам заболеваемости коронавирусом.
Общество
В Италии зафиксировали рекордное число выздоровлений от коронавируса
Более двух тысяч человек за сутки выздоровели от коронавирусной инфекции в Италии.
Культура
Злодей из «Дневников вампира» и «Древних» готов вернуться в «Наследии»
Экономика
Der Standard (Австрия): коронавирус заражает русских бедностью (Der Standard)
Киргизы, таджики и узбеки, которые в основном работали на московских стройках, зарабатывали, по данным Высшей школы экономики от 2018 года, от 25 до 29 тысяч рублей (290-340 евро), имея при этом 60-часовую трудовую неделю.
Армия и оружие
Французский журнал Capital назвал Су-57 жемчужиной российской авиации
Внимание специалистов привлекли видеокадры Минобороны РФ, на которых Су-57 крутит "бочки" и демонстрирует потрясающий вертикальный набор высоты Как отмечает журнал Capital, Су-57, собранный на четверть из композиционных материалов, имеет исключительную маневренность в полете.
Политика
Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи
Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Общество
Делать тесты на коронавирус разрешили всем частным лабораториям
Российское правительство решило расширить круг лабораторий, тестирующих на коронавирус.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Армия и оружие
Ближайшее совещание НАТО посвятят вопросам пандемии коронавируса
Внеочередное совещание НАТО, которое пройдет 15 апреля, будет посвящено вопросам деятельности альянса в условиях пандемии коронавируса, 8 апреля говорится в сообщении пресс-службы штаб-квартиры альянса.
Общество
Режим ограниченной работы российских судов продлен до 30 апреля
В России продлен режим ограниченной работы судов, введенный в марте с целью противодействия распространению коронавируса.