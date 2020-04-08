Коронавирус

РБКРБКЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса

Осенью 2020 года может наступить вторая волна коронавируса, в том числе и из-за истощения финансовых ресурсов, выделяемых на борьбу с заболеванием. Об этом говорится в апрельском бюллетене «О чем говорят тренды» (*pdf) департамента исследований и прогнозирования Центробанка.
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Негативное влияние вспышки коронавируса в мире будет отмечаться в течение двух кварталов, заявили специалисты департамента исследований и прогнозирования Банка России, говорится в бюллетене регулятора
 "О чем говорят тренды".
Вести.Ru10:53

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ЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса

РБК12:16

Центробанк России опасается истощенности экономики во время второй волны коронавируса

Экономика сегодня10:16

ЦБ: «истощенность» экономики РФ поспособствует второй волне коронавируса

Московский Комсомолец10:14

В ЦБ заявили о возможности второй волны коронавируса в России

RT на русском10:01

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Центробанк дал прогноз по срокам влияния COVID-19 на мировую экономику

Известия10:50

В ЦБ сообщили о сроках влияния коронавируса на мировую экономику

Взгляд.ру09:31
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Происшествия

В Рязани загорелся поезд Воронеж-Москва

Общественное телевидение России 15:00
Политика

Анонсировано новое телеобращение Путина

Первый канал анонсировал новое телеобращение президента России Владимира Путина. Сообщение появилось в эфире телеканала.
Lenta.ru 07:33
Политика

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM 13:35
Общество

Президент Сербии сообщил, что его сын заразился коронавирусом

Президент Сербии Александр Вучич сообщил в Instagram, что его сын болен коронавирусом.
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Квартиры людей, инфицированных коронавирусом, остаются потенциально опасными для здоровых людей на протяжении трех дней.
Газета.Ru вчера в 14:19
Политика

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Lenta.ru 09:43
Общество

В Group-IB предупредили о новом виде интернет-мошенничества

«Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, фиксирует распространение новой волны мошенничества, в котором пользователям, уже пострадавшим от интернет-преступников, предлагают получить компенсацию ущерба, но вместо этого списывают деньги и похищают данные банковских карт», — говорится в сообщении.
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Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» завершил испытания на Северном флоте

Сообщается, что после завершения государственных испытаний фрегат передадут в состав ВМФ России. Он должен войти в состав Северного флота.
Телеканал Санкт-Петербург 06 апреля в 06:16
Экономика

Россиян предупредили о резком росте цен на продукты

Из-за ситуации с коронавирусом и падением курса рубля крупнейшие поставщики продуктов питания в России предупредили о резком повышении закупочных цен — на 5-20 процентов в зависимости от категории товара.
Lenta.ru вчера в 02:40
Энергетика

Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%

Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
РБК 13:23
Кино

Дженсен Эклс против лестницы: в сеть выложили неудачные дубли из 15-го сезона «Сверхъестественного»

Шоураннер проекта опубликовал видео с неудавшимися дублями, способными позабавить фанатов и развлечь в ожидании продолжения.
Киноафиша России вчера в 09:24
Технологии

Хакеры годами ломают серверы на Ubuntu, CentOS и Red Hat. Их не могут поймать

Специалисты BlackBerry уверены, что за взломами Linux-систем, начавшимися в 2012 г. и продолжающимися до сих пор, стоит Winnti – крупная хакерская организация из Китая, объединяющая несколько групп взломщиков, а также хакеров-одиночек. и образовавшаяся как минимум в начале прошлого десятилетия.
CNews 03:18
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Хоккей

Овечкин принял вызов Галустяна и сбрил бороду

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял вызов юмориста Михаила Галустяна, сбрив бороду и усы.
РБК 06:07
Экономика

Сбербанк раскрыл число обращений за кредитами на зарплаты под 0%

В Сбербанк за полторы недели поступило около 200 заявок на кредиты под 0% годовых от малых и микропредприятий, а также ИП для выплат зарплат сотрудникам.
РБК 17:00
Здоровье

Граждане Украины смогут выйти на работу уже в мае — Минздрав

Как сообщало EADaily, накануне глава правительства заявил, что для спасения экономики страны украинцев нужно вернуть на работу уже в мае.
Евразия Daily 10:25
Политика

Путин обратился к россиянам из-за вируса с фразой «выбора сейчас нет»

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что понимает их усталость от изоляции, однако другого выбора нет.
РБК 09:28
Экономика

Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах

За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Ведомости 05:48
Происшествия

Обнаружено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Российская газета 06 апреля в 22:51
Общество

Профессор РАН спрогнозировала несколько пиков коронавируса в России

Профессор РАН Карима Нигматулина заявила, что жителям России следует быть готовыми к нескольким пикам заболеваемости коронавирусом.
Life.ru 13:21
Общество

В Италии зафиксировали рекордное число выздоровлений от коронавируса

Более двух тысяч человек за сутки выздоровели от коронавирусной инфекции в Италии.
Вечерняя Москва 12:54
Культура

Злодей из «Дневников вампира» и «Древних» готов вернуться в «Наследии»

Popcornnews.ru 02:00
Экономика

Der Standard (Австрия): коронавирус заражает русских бедностью (Der Standard)

Киргизы, таджики и узбеки, которые в основном работали на московских стройках, зарабатывали, по данным Высшей школы экономики от 2018 года, от 25 до 29 тысяч рублей (290-340 евро), имея при этом 60-часовую трудовую неделю.
ИноСМИ 17:05
Армия и оружие

Французский журнал Capital назвал Су-57 жемчужиной российской авиации

Внимание специалистов привлекли видеокадры Минобороны РФ, на которых Су-57 крутит "бочки" и демонстрирует потрясающий вертикальный набор высоты Как отмечает журнал Capital, Су-57, собранный на четверть из композиционных материалов, имеет исключительную маневренность в полете.
Российская газета вчера в 11:01
Политика

Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи

Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
РИА Новости 08:57
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru 09:15
Общество

Делать тесты на коронавирус разрешили всем частным лабораториям

Российское правительство решило расширить круг лабораторий, тестирующих на коронавирус.
НГС.Кемерово 05:19
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Армия и оружие

Ближайшее совещание НАТО посвятят вопросам пандемии коронавируса

Внеочередное совещание НАТО, которое пройдет 15 апреля, будет посвящено вопросам деятельности альянса в условиях пандемии коронавируса, 8 апреля говорится в сообщении пресс-службы штаб-квартиры альянса.
ИА Красная Весна 15:22
Общество

Режим ограниченной работы российских судов продлен до 30 апреля

В России продлен режим ограниченной работы судов, введенный в марте с целью противодействия распространению коронавируса.
Znak.com 06:26
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