Экономика
ИзвестияВ ЦБ спрогнозировали дальнейший рост инфляции
Согласно прогнозу Центробанка, годовая инфляция по итогам года составит 3,8–4,8% и в дальнейшем будет держаться на уровне около 4%.
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Общество
В Смольном уточнили порядок выплат пенсионерам на самоизоляции
Власти Петербурга утвердили порядок предоставления выплат гражданам старше 65 лет, которые соблюдают самоизоляцию.
Peterburg2.ru 13:19
Политика
СБУ завела дело о госизмене на Кучму и главу офиса Зеленского
СБУ завела дело по факту госизмены со стороны главы офиса президента Украины Андрея Ермака и второго президента Украины Леонида Кучмы на переговорах в Минске.
Газета.Ru 15:55
Экономика
Росавиация согласовала предоставление субсидий группе «Аэрофлот»
Приказы о предоставлении государственной поддержки в 7,89 млрд рублей трём авиакомпаниям группы «Аэрофлот» подписаны.
RT на русском 15:42
Шоу-бизнес
Сбежавшей из больницы Татьяне Васильевой грозит штраф
Сообщается, что теперь ей может грозить штраф в размере пяти тысяч рублей.
RuNews24.ru 07:20
Энергетика
Цены на нефть побили месячный рекорд
Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.
Lenta.ru вчера в 18:19
Религия
Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов
«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском 10:27
Общество
Нурмагомедов обратился к дагестанцам и рассказал о состоянии отца
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в Instagram обратился к дагестанцам в связи с пандемией коронавируса и рассказал о состоянии отца Абдулманапа Нурмагомедова.
Lenta.ru 16:18
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
Общество
Геймерам вернут деньги, если купленная игра подешевеет
Российская газета 10:52
Общество
Лукашенко подписал указ о бесплатном ЭКО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому с 2021 года каждая супружеская пара сможет претендовать на одну бесплатную попытку экстракорпорального оплодотворения, если женщина не старше 40 лет.
Rambler News Service 11:58
Политика
Путин и Алиев обсудили ситуацию с гражданами Азербайджана в Дагестане
Москва, 18 мая 2020, 17:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили по телефону ситуацию в приграничных районах Дагестана, где скопилось большое количество азербайджанцев, которые не могут выехать домой из-за закрытия государственных границ на фоне пандемии.
REGNUM 10:37
Здоровье
В Саратовской области от пневмонии умер младенец
В Саратовской области от пневмонии умер шестимесячный младенец.
Saratovnews 14:10
Футбол
Анатолий Мещеряков: из «Локомотива» уйдут восемь футболистов
Председатель Совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Анатолий Мещеряков сообщил, что вслед за Юрием Семиным стан "железнодорожников" покинут сразу восемь игроков.
Вести.Ru вчера в 04:15
Здоровье
Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания
18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) 04:47
Общество
Воробьев сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ожидает, что на этой неделе пандемия коронавирусной инфекции в регионе пойдет на спад.
РИАМО 14:10
Общество
В Москве оштрафовали прикованную к кровати женщину-инвалида
Говорит Москва 03:22
Общество
Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
Экономика
Чубайс оценил уровень бедности россиян в кризис
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что правительство РФ предпринимает правильные шаги по поддержке населения и бизнеса в кризис, однако не исключает, что количество бедных может резко увеличится.
URA.Ru 15:27
Происшествия
СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ 07:13
Политика
Трамп анонсировал важное заявление о вакцине от коронавируса
Globallookpress Важную информацию, касающуюся лечения и разработки вакцины от нового коронавируса опубликуют США.
РЕН ТВ 16:18
Политика
В Киеве забросали яйцами редакцию проекта «Гордон»
В понедельник вечером группа из нескольких десятков радикалов устроила провокацию у входа в находящуюся в Киеве редакцию проекта "Гордон".
Вести.Ru 16:41
Происшествия
Чиновники предложили уточнить, как наказывать за ущерб критической инфраструктуре
Минэкономразвития предложило уточнить формулировки статьи Уголовного кодекса, предполагающей ответственность за нанесение ущерба критической информационной инфраструктуре (КИИ), рассказали «Ведомостям» два человека, близкие к рабочей группе по нормативному регулированию при АНО «Цифровая экономика».
Ведомости 14:48
Политика
Трамп рассказал о своем методе профилактики коронавируса
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что для профилактики коронавируса принимает гидроксихлорохин, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:46
Экономика
Борьба за «Северный поток — 2» вступила в решающую стадию
Оператор "Северного потока — 2" подходил к "завершению проекта" с экономически функциональной точки зрения и призывал шире рассматривать это понятие.
ТАСС 08:30
Общество
Министр Котяков оценил ситуацию на рынке труда в России
13 мая Котяков отмечал, что число безработных в России достигло 1,4 млн, но ситуация не является угрожающей для рынка труда.
RT на русском 16:24
Гаджеты
Появился новый предположительный дизайн смартфона iPhone 12
В Сети опубликовали рендерные изображения нового не анонсированного смартфона iPhone 12.
Rusargument 05:11
Политика
США предоставят России 200 аппаратов ИВЛ
Соединенные Штаты передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
ТАСС 14:51
Технологии
Ubisoft подала в суд на Apple и Google из-за клона Rainbow Six
Ubisoft подала в суд на Alibaba Group Holding, Apple и Google.
Матч ТВ вчера в 15:13
Общество
Правительство внесло правки в документ о доплатах медикам
Правительство РФ внесло правки в документ по доплатам медицинским работникам, пишет RT.
Мой Брянск 12:32