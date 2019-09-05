Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных.

ЦБ РФ: силовики чаще других становятся жертвами мошеннических лотерей

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