24 июля регулятор снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. В итоге она достигла исторического минимума в 4,25% годовых. В тот же день глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что в России восстановление экономической активности может занять более полутора лет.

В ЦБ выразили надежду на быстрое восстановление экономики

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