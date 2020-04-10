В марте российских банкиров раскритиковали за повышение ставок по ипотеке. Риелторы, в частности, отметили, что Центробанк 20 марта сохранил ключевую ставку на прежнем уровне — 6 процентов, и это значит, что у банков не было формальных причин менять стоимость ипотечных кредитов.

В ЦБ высказались о повышении ставок по ипотеке

Энергетика Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+ Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости". 120

Политика МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы. 3,7K

Общество В Москве минимум на неделю закроют почти все предприятия Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 13 апреля, следующего понедельника ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций, "на неделю с возможным продлением". 78

Политика Путин и Трамп провели телефонный разговор Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти и меры по борьбе с коронавирусом. 107

Общество В Москве ограничили свободное передвижение 75% жителей Около 75% жителей Москвы лишены возможности передвигаться по городу из-за введенного режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. 38

Общество В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19. 48

Шоу-бизнес Турецкий актер Бурак Озчивит снова побил рекорд Известный актер из Турции Бурак Озчивит побил очередной рекорд. Он стал самым популярным актером в социальных сетях. 2

Общество Макгрегор призвал Ирландию закрыть границы страны Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор призвал Ирландию закрыть границы страны из-за пандемии коронавируса.

Общество В Калининградской области умер первый пациент с коронавирусом В Калининградской области скончался первый пациент с коронавирусной инфекцией, сообщил на брифинге сегодня, 10 апреля, глава региона Антон Алиханов, сообщает newkaliningrad.ru. 19

Здоровье СБУ усомнилась в качестве тестов на коронавирус в регионе без зараженных Медицинские работники Николаевской области, которая остается единственным регионом Украины без зафиксированных случаев заражения новым коронавирусом, использовали при проведении тестов некачественное химическое вещество, заявил глава регионального управления Службы безопасности Украины (СБУ) Виталий Герсак.

Политика США вышли на пик распространения коронавируса США вышли на пик распространения коронавируса, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции. 49

Общество Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной. 406

Общество Писательница Гузель Яхина в гостях в программе «Наша афиша»на радиостанции «Говорит Москва» 10.04.20 Вы не поверите, но когда госпожа Улицкая была у нас в эфире по скайпу по телефону, она одну из советуемых книг назвала именно "Зулейха открывает глаза".

Экономика Правительство повысило лимит для ипотечных каникул из-за коронавируса 6 апреля Мишустин определил максимальный размер ипотечного кредита, дающего право на каникулы, в 1,5 млн руб. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, такой порог был выбран как покрывающий средний размер ипотеки в большинстве российских субъектов. 293

Шоу-бизнес Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного. 337