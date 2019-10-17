Экономика

РБКРБКВ ЦБ захотели блокировать счета до решения суда

В Банке России рассчитывают создать новый правовой механизм, благодаря которому у регулятора появится возможность блокировать счета контролирующих финансовые организации лиц еще до того, как суд примет решение взыскать с них убытки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.
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с чего всё началось

ЦБ хочет блокировать имущество и деньги реальных собственников финансовых организаций

Центробанк хочет создать новый правовой механизм, который позволит ему бороться с выводом активов, действуя на упреждение: блокировать счета и операции с имуществом лиц, контролирующих финансовые организации, до того, как суд решит взыскать с них убытки.
Ведомостивчера в 16:40

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ЦБ предложил блокировать счета до решения суда

Известия03:03

В ЦБ предложили блокировать счета до суда, сообщили СМИ

РИА Новости01:57

Центробанк хочет блокировать счета бизнесменов до суда

URA.Ruвчера в 18:14

В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда

РБКвчера в 23:20

ЦБ хочет блокировать счета собственников финансовых организаций до взыскания убытков судом

Коммерсантъвчера в 21:11

«Ведомости»: ЦБ намерен блокировать имущество реальных собственников финорганизаций

ТАСС01:22

ЦБ хочет блокировать имущество и деньги реальных собственников финансовых организаций

Ведомостивчера в 16:40
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«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах

Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
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Депутаты Верховной Рады Украины приняли закон о верификации и мониторинге государственных выплат, согласно которому будет проверяться информация о правах на них и размере.
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Эрдоган ответил на слова Трампа в Twitter

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Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима

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Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции

Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета 17:59
Авто

Завод Haval в России начал производство купе-кроссовера Haval F7x

После презентации первые партии купе-кроссовера поступят к дилерам. По сути новинка является тем же F7, но с купеобразным кузовом.
Tvoe-avto.com вчера в 09:29
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru 09:11
Футбол

Рибери недоволен тем, как его изобразили в FIFA 20

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери считает, что его изображение в футбольном симуляторе FIFA 20 не похоже на него.
Спорт-Экспресс 12:25
Культура

Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров

Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° 13:05
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым

Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.
Piter.tv 10:59
Общество

Российской авиакомпании дали допуск на полеты в Грузию

«Допуск на полеты в Кутаиси получен авиакомпанией «Сибирь» вместо авиакомпании «Глобус» в рамках объединения авиакомпаний», – пояснили в S7.
Взгляд.ру вчера в 11:52
Происшествия

СК займется делом об избиении школьницы одноклассниками на Сахалине

Следователи на Сахалине хотят заняться делом об избиении школьницы одноклассниками, а также проверят руководство образовательного учреждения на халатность, сообщает СК РФ.
РИА Новости 06:32
Общество

Запуск криптовалюты Дурова может быть отложен из-за США

Запуск блокчейн-платформы TON c криптовалютой Gram могут отложить из-за судебного запрета в США.
Газета.Ru 15 октября в 16:26
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Диетолог рассказала о необходимости замачивать орехи

По словам эксперта, питание станет более разнообразным, если в рационе будет 20–25 миндальных орехов, пара грецких и две чайных ложки семечек, которые тоже нужно обязательно промыть.
Известия 11:07
Происшествия

Дело кировского «пьяного мальчика» передали в центральный аппарат СК

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин передал для в центральный аппарат дело о ДТП в Кировской области, где погиб 6-летний мальчик, в крови которого позднее нашли алкоголь.
Московский Комсомолец 15:32
Киберспорт

Riot Games представила файтинг по вселенной League of Legends

Riot Games также представила тактический шутер Project A и карточную игру Legends of Runeterra, которая выйдет в 2020 году на ПК и мобильных устройствах.
CyberSport.ru вчера в 03:50
Шоу-бизнес

Супруг Лолиты Милявской подал на развод

Вчера, 16 октября, общественности все же стало известно о том, что в одном из столичных судов зарегистрировано заявление о разводе Милявской и ее бывшего возлюбленного Дмитрия Иванова.
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В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.
RT на русском 20:12
Экономика

Эксперты оценили потери экономики России от несоблюдения норм труда

Как отмечается в докладе, основными проявлениями несоблюдения норм охраны труда являются производственные травмы, которые были получены как по вине работодателя, так и из-за неосторожности сотрудника.
REGNUM вчера в 03:09
Футбол

В Болгарии накажут девять фанатов за расизм на матче с англичанами

News.ru 12:39
Общество

В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр

В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.
РИА Новости вчера в 06:02
Происшествия

Американскую модель нашли мертвой в пустыне в ящике, залитом бетоном

РИА Новости 18:21
Экономика

МВФ ухудшил прогнозные показатели роста мировой экономики

Специалисты МВФ сообщили, что данные прогнозные показатели являются слишком низкими.
Капитал страны 15 октября в 16:32
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Фигуранты дела «Нового величия» порезали вены в суде

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Культура

Букеровскую премию 2019 вручили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо

Букеровскую премию вручают с 1969 года, это одна из самых престиж наград в области литературы на английском языке.
Мир фантастики 15 октября в 12:47
Происшествия

Убийца 9-летней девочки из Саратова ранее изнасиловал девушку

Misanec.ru 14 октября в 19:59
Политика

Министр энергетики США подал в отставку

Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:29
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в пакистанский Лахор

Герцог и герцогиня Кембриджские прибыли с визитом в пакистанский Лахор, где посетят многочисленные культурные мероприятия, об этом 17 октября сообщает Geo TV.
REGNUM 02:11
Политика

Пушков прокомментировал требование Киева распустить ДНР и ЛНР

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление пресс-секретаря украинского представителя в контактной группе по Донбассу Дарьи Олифер о необходимости распустить самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.
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Обновление Windows 10 November 2019 Update улучшит поиск в Проводнике

В ближайшие недели обновление Windows 10 November 2019 (1909) станет доступно для загрузки.
3DNews 15 октября в 15:21
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