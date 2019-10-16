Экономика
РБКВ ЦБ захотели блокировать счета до решения суда
В Банке России рассчитывают создать новый правовой механизм, благодаря которому у регулятора появится возможность блокировать счета контролирующих финансовые организации лиц еще до того, как суд примет решение взыскать с них убытки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.
Читать в источнике
Оценить25
с чего всё началось
Центробанк хочет создать новый правовой механизм, который позволит ему бороться с выводом активов, действуя на упреждение: блокировать счета и операции с имуществом лиц, контролирующих финансовые организации, до того, как суд решит взыскать с них убытки.Ведомостивчера в 16:40
Подробнее о событии
Показать все источники
ЦБ хочет блокировать счета собственников финансовых организаций до взыскания убытков судом
Коммерсантъвчера в 21:11
ЦБ хочет блокировать имущество и деньги реальных собственников финансовых организаций
Ведомостивчера в 16:40
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 03:21, Вашингтон
Авто
Российский завод Haval начал производство купе-кроссовера Haval F7x
Автоновости дня вчера в 08:12
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Российская газета 01:30
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Общество
В Роспотребнадзоре назвали самые полезные орехи
Роспотребнадзор назвал наиболее полезные орехи, употреблять которые необходимо один-два раза в неделю.
REGNUM 01:54
Происшествия
Фигуранту «московского дела» Губайдулину смягчили обвинение
Следственный комитет России (СКР) смягчил обвинение фигуранту «московского дела» Айдару Губайдулину, пишет «Новая газета» со ссылкой на адвоката обвиняемого Максима Пашкова.
Ведомости 15 октября в 06:31
Шоу-бизнес
Близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы.
Pravda.Ru 15 октября в 05:08
Общество
В России упростили процедуру взыскания долгов с дачников
Садоводческие товарищества теперь смогут взыскать долги дачников, направив заявление в мировой суд о выдаче судебного приказа.
РБК 01:30
Политика
Власти Украины потребовали распустить ДНР и ЛНР
В Киеве готовы выполнять политическую составляющую Минских соглашений при одном условии – после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте «РИА Новости».
Страна Советов on-line вчера в 01:40
Экономика
Крупные российские банки начнут оказывать госуслуги
Пилотный проект будет запущен в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге, а с 2022 года эта практика может быть распространена на всю страну.
Lenta.ru 01:41
Общество
В Венесуэле разбился истребитель Су-30
Истребитель Су-30 ВВС Венесуэлы разбился в штате Гуарико в центральной части страны, оба пилота погибли.
ТАСС 02:47
Армия и оружие
Американские военные оставили россиянам оскорбления на базе в Сирии
Gorodovoy.spb.ru вчера в 08:42
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Происшествия
На Урале по дороге домой погибли трое вахтовиков
По предварительной версии, водитель уснул по ходу движения. Известно, что погибшие были вахтовиками и держали путь домой, в Башкирию.
Вести.Ru 03:08
Общество
В Египте археологи обнаружили более 20 древних саркофагов
Археологи обнаружили более 20 древних деревянных саркофагов возле египетского города Луксор.
REGNUM 02:06
Энергетика
Стоимость нефти продолжает снижаться
Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже опускаются снижались на 0,39 доллара, до 53,2 доллара за баррель.
Российская газета 15 октября в 03:21
Политика
Запад обвинили в давлении на Зеленского
Ряд западных политиков навязывают президенту Украины Владимиру Зеленскому свои условия по Донбассу, заявил бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий в эфире «Радио НВ».
Lenta.ru 00:18
Шоу-бизнес
Никас Сафронов: «Ротару потеряла свою сущность»
Художник уверен, что певица, увлекшись пластическими операциями, потеряла индивидуальность.
StarHit.ru вчера в 22:00
Общество
Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане
Общественность не в меньшей степени интересовали наряды, в которые была одета жена принца Кейт Миддлтон.
Piter.tv 15 октября в 07:45
Происшествия
Прокурор просит освободить четырех фигурантов по делу «Зимней вишни»
Прокуратура ходатайствует об освобождении из следственного изолятора (СИЗО) четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово, в результате которого погибли 60 человек.
Газета.Ru 03:07
Общество
Всем сотрудникам «Роскосмоса» за границей предписано быть бдительными
Например, работникам компаний стоит воздержаться от употребления спиртных напитков в транспорте, не раскрывать целей поездки случайным попутчикам, не встревать в потенциально конфликтные споры на политические или религиозные темы, не вести конфиденциальные служебные разговоры в номерах и ресторанах.
Ведомости вчера в 16:37
Здоровье
В Челябинске школу закрыли на карантин из-за пневмонии
По данным пресс-службы Роспотребнадзора, по состоянию на 11 октября из-за заболеваемости ОРВИ и пневмонией были закрыты на карантин четыре класса в четырех школах, из них один – в школе №100, а также гимназии № 26, школах №137 и №93.
Polit74.ru вчера в 06:44
Единоборства
Американский боксер скончался после нокаута в андеркарде боя Усика
Спорт-Экспресс 03:03
Политика
В Кремле прокомментировали исполнение гимна России в Эр-Рияде
В Кремле прокомментировали своеобразное исполнение российского гимна оркестром в королевском дворце Эр-Рияда.
Дождь вчера в 06:57
Происшествия
Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде
Обвиняемые в убийстве Ксении Каторгиной из-за машины заявили о своем раскаянии в ходе суда об избрании меры пресечения в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 02:34
Общество
МЧС России направило колонну с гуманитарной помощью в Донбасс
Интерфакс - Россия вчера в 22:10
Политика
Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Футбол
Черчесов заявил о необходимости быть неграмотным и глухим
Черчесов стал главным тренером сборной России 10 августа 2016 года.
РБК 02:43
Армия и оружие
Военные Швеции приняли метеобуй за российскую подлодку
Радио Sputnik вчера в 05:45
Киберспорт
Riot Games представила файтинг по вселенной League of Legends
Riot Games также представила тактический шутер Project A и карточную игру Legends of Runeterra, которая выйдет в 2020 году на ПК и мобильных устройствах.
CyberSport.ru вчера в 03:50