Центробанк хочет создать новый правовой механизм, который позволит ему бороться с выводом активов, действуя на упреждение: блокировать счета и операции с имуществом лиц, контролирующих финансовые организации, до того, как суд решит взыскать с них убытки.

с чего всё началось

В Банке России рассчитывают создать новый правовой механизм, благодаря которому у регулятора появится возможность блокировать счета контролирующих финансовые организации лиц еще до того, как суд примет решение взыскать с них убытки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.

В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда

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