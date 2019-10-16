Экономика
РБКВ ЦБ захотели блокировать счета до решения суда
В Банке России рассчитывают создать новый правовой механизм, благодаря которому у регулятора появится возможность блокировать счета контролирующих финансовые организации лиц еще до того, как суд примет решение взыскать с них убытки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.
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с чего всё началось
Центробанк хочет создать новый правовой механизм, который позволит ему бороться с выводом активов, действуя на упреждение: блокировать счета и операции с имуществом лиц, контролирующих финансовые организации, до того, как суд решит взыскать с них убытки.Ведомостивчера в 16:40
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ЦБ хочет блокировать счета собственников финансовых организаций до взыскания убытков судом
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ЦБ хочет блокировать имущество и деньги реальных собственников финансовых организаций
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