Экономика

РБКРБКВ ЦБ захотели блокировать счета до решения суда

В Банке России рассчитывают создать новый правовой механизм, благодаря которому у регулятора появится возможность блокировать счета контролирующих финансовые организации лиц еще до того, как суд примет решение взыскать с них убытки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.
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с чего всё началось

ЦБ хочет блокировать имущество и деньги реальных собственников финансовых организаций

Центробанк хочет создать новый правовой механизм, который позволит ему бороться с выводом активов, действуя на упреждение: блокировать счета и операции с имуществом лиц, контролирующих финансовые организации, до того, как суд решит взыскать с них убытки.
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ЦБ намерен блокировать счета собственников финансовых организаций до решения суда

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«Ведомости»: ЦБ намерен блокировать имущество реальных собственников финорганизаций

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Фонтанка.Ру00:09

ЦБ хочет блокировать имущество и деньги реальных собственников финансовых организаций

Ведомостивчера в 16:40
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