Экономика
ИзвестияВ ЦБ заметили возросшую активность «черных» кредиторов
Мошенники агрессивно навязывают свои услуги через соцсети или обзванивают граждан по базам, предлагая «деньги в кредит без справок и поручительств». Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе Банка России. Там оценили активность нелегальных кредиторов в последнее время как значительную.
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Центробанк предупредил о значительной активности нелегальных кредиторов на фоне пандемии COVID-19. Мошенники агрессивно рекламируют свои услуги в соцсетях и обзванивают клиентов, предлагая «деньги в долг без справок и поручительств», рассказали «Известиям» в регуляторе.Известиявчера в 17:01
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В ЦБ зафиксировали повышенную активность «черных кредиторов» и нелегальных коллекторов
Комсомольская правда00:45
Нелегальные кредиторы и коллекторы активизировались в кризис — Центробанк
Телеканал 360°вчера в 20:55
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В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом
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Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
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Газета.Ru 03:46
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Верховный суд России отклонил административный иск, оспаривающий указ президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
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Известия 04:17
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Bimru.ru 03:49
Общество
В России за сутки выявили 7790 случаев заражения коронавирусом
За сутки в 83 российских регионах выявили 7790 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:36
Политика
Виктория Нуланд: санкции США больше не впечатляют Кремль
Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд порекомендовала американским властям активно наращивать влияние на Москву.
Телеканал 360° вчера в 09:15
Здоровье
В Свердловской области за сутки подтвердили 231 случай коронавируса
В Свердловской области за последние сутки медики подтвердили 231 случай коронавирусной инфекции.
АиФ Урал 16 июня в 03:41
Происшествия
В Иркутске арестовали чиновника мэрии за взятку
Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске, сообщает СУСК по региону.
РИА Новости 03:55
Общество
ФСБ открестилась от визита в захваченный казаками женский монастырь
Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области не приезжали с проверкой в Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием (Николай Романов), которого запретили в служении за отрицание коронавируса.
Lenta.ru 05:08
Экономика
Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 02:43
Общество
Результаты ЕГЭ станут известны до 15 августа
Выпускники получат результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) до 15 августа, сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
Коммерсантъ 04:51
Экономика
Как устанавливать зарплату исходя из часовой ставки?
Рассмотрим пример, какая будет зарплата работника, если ему установить зарплату исходя из минимальной часовой ставки и исходя из месячного МРОТ при прочих равных условиях.
Бухгалтерия.ру 15 июня в 04:47
Шоу-бизнес
Павел Майков призвал оставить в покое Ефремова
Звезда сериала "Бригада", Павел Майков прокомментировал травлю актёра Михаила Ефремова, связанную с ДТП, которое тот устроил.
Paparazzi.ru 03:41
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«Ростех» планирует испытывать авиадвигатели в виртуальной реальности
Моя Москва.онлайн 02:58
Общество
В ВОЗ прокомментировали статистику смертности от коронавируса в России
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Журналистская правда 04:20
Происшествия
В полиции Франции заявили об опасности, исходящей от чеченской общины
Разведслужба уголовного розыска французской полиции (Sirasco) направила в Главное управление юридической полиции Франции (DCPJ) доклад, в котором говорится о том, что в стране наблюдается все более опасная деятельность со стороны представителей чеченской общины, сообщает газета Le Parisien.
Инфорос вчера в 05:54
Здоровье
Часть коек в «Ленэкспо» переоборудуют для больных коронавирусом средней тяжести
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АБН 05:13
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Илон Маск устраивал оргии с Эмбер Херд и Карой Делевинь
Актриса Эмбер Херд занималась групповым сексом с предпринимателем Илоном Маском и моделью Карой Делевинь.
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Медведь напал на сахалинку в холмском СНТ
Жительница Холмска позвонила в редакцию информагентства и сообщила о нападении медведя на женщину в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) "Железнодорожник", располагающемся в районе остановочного пункта Николайчук.
Сахалин.Инфо 05:09
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Юрий Соломин празднует 85-летие
Народному артисту Советского Союза Юрию Соломину сегодня исполняется 85 лет.
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Люди пострадали при обрушении перехода между зданиями под Иваново
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Известия 05:00
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Дексаметазон помогает пациентам с тяжелой формой COVID-19
У большинства людей с COVID-19 нет вообще никаких признаков заболевания или есть легкие симптомы, такие как сухой кашель, небольшая температура или потеря вкуса и запаха.
Машины и Механизмы 01:03
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Названа дата первого за шесть лет пуска тяжелой «Ангары»
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Менее производительный аналог консоли Xbox нового поколения — Series S — обойдётся в два раза дешевле, чем Series X. Об этом рассказал инсайдер под ником eastmen на форуме Beyond 3D.
CyberSport.ru 04:55
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В Минздраве Украины призвали носить маски
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал носить маски и не забывать о дистанции, чтобы избежать возвращения к жесткому карантину.
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Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
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Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы
По информации источника РБК в правоохранительных органах, в аварию попал внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь.
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