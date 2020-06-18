Экономика

ИзвестияИзвестияВ ЦБ заметили возросшую активность «черных» кредиторов

Мошенники агрессивно навязывают свои услуги через соцсети или обзванивают граждан по базам, предлагая «деньги в кредит без справок и поручительств». Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе Банка России. Там оценили активность нелегальных кредиторов в последнее время как значительную.
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Чернее чёрного: в ЦБ отметили рост активности нелегальных кредиторов

Центробанк предупредил о значительной активности нелегальных кредиторов на фоне пандемии COVID-19. Мошенники агрессивно рекламируют свои услуги в соцсетях и обзванивают клиентов, предлагая «деньги в долг без справок и поручительств», рассказали «Известиям» в регуляторе.
Известиявчера в 17:01

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ЦБ предупредил об активности черных кредиторов и коллекторов

URA.Ruвчера в 18:21

В ЦБ зафиксировали повышенную активность «черных кредиторов» и нелегальных коллекторов

Комсомольская правда00:45

Нелегальные кредиторы и коллекторы активизировались в кризис — Центробанк

Телеканал 360°вчера в 20:55

В ЦБ заявили о росте активности нелегальных кредиторов

РЕН ТВвчера в 20:19

ЦБ выявил продажу долгов россиян после одобрения им кредитных каникул

РБК04:57

В ЦБ заметили возросшую активность «черных» кредиторов

Известиявчера в 17:15

Тулякам рассказали о 5 распространенных схемах финансовых махинаторов

Тульские Известиявчера в 04:42
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Общество

В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом

В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:38
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Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

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РБК 16 июня в 10:05
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Газета.Ru 03:46
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Политика

Верховный суд отклонил иск к Путину о голосовании по Конституции

Верховный суд России отклонил административный иск, оспаривающий указ президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
Коммерсантъ 04:22
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Общество

В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико

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46-летняя Олеся Судзиловская поразила поклонников своей красотой

На новом фото артистка поразила поклонников своей красотой.
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Общество

В России за сутки выявили 7790 случаев заражения коронавирусом

За сутки в 83 российских регионах выявили 7790 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:36
Политика

Виктория Нуланд: санкции США больше не впечатляют Кремль

Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд порекомендовала американским властям активно наращивать влияние на Москву.
Телеканал 360° вчера в 09:15
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Кино

Новыми героями в перезапуске "Ну, погоди!" станут барсук, ежик и косуля

ТАСС 00:17
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Здоровье

В Свердловской области за сутки подтвердили 231 случай коронавируса

В Свердловской области за последние сутки медики подтвердили 231 случай коронавирусной инфекции.
АиФ Урал 16 июня в 03:41
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Происшествия

В Иркутске арестовали чиновника мэрии за взятку

Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске, сообщает СУСК по региону.
РИА Новости 03:55
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Общество

ФСБ открестилась от визита в захваченный казаками женский монастырь

Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области не приезжали с проверкой в Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием (Николай Романов), которого запретили в служении за отрицание коронавируса.
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Экономика

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 02:43
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Общество

Результаты ЕГЭ станут известны до 15 августа

Выпускники получат результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) до 15 августа, сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
Коммерсантъ 04:51
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Экономика

Как устанавливать зарплату исходя из часовой ставки?

Рассмотрим пример, какая будет зарплата работника, если ему установить зарплату исходя из минимальной часовой ставки и исходя из месячного МРОТ при прочих равных условиях.
Бухгалтерия.ру 15 июня в 04:47
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Шоу-бизнес

Павел Майков призвал оставить в покое Ефремова

Звезда сериала "Бригада", Павел Майков прокомментировал травлю актёра Михаила Ефремова, связанную с ДТП, которое тот устроил.
Paparazzi.ru 03:41
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Технологии

«Ростех» планирует испытывать авиадвигатели в виртуальной реальности

Моя Москва.онлайн 02:58
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Общество

В ВОЗ прокомментировали статистику смертности от коронавируса в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, комментируя ряд спекуляций в западной прессе о якобы занижении статистики смертности от коронавируса нового типа в РФ, отметила, что порядка 11% населения страны протестированы на COVID-19, благодаря чему статистика инфицированных и умерших от нового заболевания реальная.
Журналистская правда 04:20
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Происшествия

В полиции Франции заявили об опасности, исходящей от чеченской общины

Разведслужба уголовного розыска французской полиции (Sirasco) направила в Главное управление юридической полиции Франции (DCPJ) доклад, в котором говорится о том, что в стране наблюдается все более опасная деятельность со стороны представителей чеченской общины, сообщает газета Le Parisien.
Инфорос вчера в 05:54
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Здоровье

Часть коек в «Ленэкспо» переоборудуют для больных коронавирусом средней тяжести

Сегодня, 18 июня, губернатор Петербурга Александр Бегло заявил, что часть коек в «Ленэкспо» будет переоборудовано для пациентов с коронавирусом, у которых болезнь протекает в средней степени тяжести.
АБН 05:13
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Илон Маск устраивал оргии с Эмбер Херд и Карой Делевинь

Актриса Эмбер Херд занималась групповым сексом с предпринимателем Илоном Маском и моделью Карой Делевинь.
Народные новости 04:35
Происшествия

Медведь напал на сахалинку в холмском СНТ

Жительница Холмска позвонила в редакцию информагентства и сообщила о нападении медведя на женщину в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) "Железнодорожник", располагающемся в районе остановочного пункта Николайчук.
Сахалин.Инфо 05:09
Культура

Юрий Соломин празднует 85-летие

Народному артисту Советского Союза Юрию Соломину сегодня исполняется 85 лет.
НТВ 04:18
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Происшествия

Люди пострадали при обрушении перехода между зданиями под Иваново

Переход между двумя зданиями обрушился в городе Тейково Ивановской области, есть пострадавшие. Инцидент произошел в четверг, 18 июня.
Известия 05:00
Наука

Дексаметазон помогает пациентам с тяжелой формой COVID-19

У большинства людей с COVID-19 нет вообще никаких признаков заболевания или есть легкие симптомы, такие как сухой кашель, небольшая температура или потеря вкуса и запаха.
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Космос

Названа дата первого за шесть лет пуска тяжелой «Ангары»

Военное дело 01:29
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Гаджеты

Инсайдер: более слабый вариант новой Xbox будет вдвое дешевле Series X

Менее производительный аналог консоли Xbox нового поколения — Series S — обойдётся в два раза дешевле, чем Series X. Об этом рассказал инсайдер под ником eastmen на форуме Beyond 3D.
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В Минздраве Украины призвали носить маски

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал носить маски и не забывать о дистанции, чтобы избежать возвращения к жесткому карантину.
РИА Новости 02:44
Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 16 июня в 17:09
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Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы

По информации источника РБК в правоохранительных органах, в аварию попал внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь.
РБК вчера в 16:52
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