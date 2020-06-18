Экономика
ИзвестияВ ЦБ заметили возросшую активность «черных» кредиторов
Мошенники агрессивно навязывают свои услуги через соцсети или обзванивают граждан по базам, предлагая «деньги в кредит без справок и поручительств». Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе Банка России. Там оценили активность нелегальных кредиторов в последнее время как значительную.
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с чего всё началось
Еще больший рост ожидается во II квартале. Без справок На фоне пандемии COVID-19 и экономического кризиса участились жалобы на "черных" кредиторов и коллекторов, сообщили в проекте ОНФ "За права заемщика". В I квартале количество таких обращений выросло на 17%.Известиявчера в 17:01
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Нелегальные кредиторы и коллекторы активизировались в кризис — Центробанк
Телеканал 360°вчера в 20:55
В ЦБ зафиксировали повышенную активность «черных кредиторов» и нелегальных коллекторов
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Президент России Владимир Путин поручил доводить до суда дела, которые заведены после проверок Росфинмониторинга, чтобы "они не затухли по дороге".
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В доме претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико проходит обыск, сообщили «Интерфаксу» в его штабе.
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Газета.Ru 16 июня в 10:29
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Президент России Владимир Путин намерен обратиться к россиянам по поводу поправок в Конституцию.
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Lenta.ru 06:19
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Вучич: Любое решение по Косово потребует одобрения России
"Любое окончательное решение проблемы Косова потребует одобрения Российской Федерации как на уровне СБ ООН, так и с точки зрения партнера, который всегда поддерживал Сербию", - заявил он.
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В Минздраве Украины призвали носить маски
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В Ивановской области произошло обрушение перехода на комбинате
«Произошло обрушение реконструируемого перехода между двумя зданиями на площади 40 кв. м», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.
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Система здравоохранения Санкт-Петербурга перегружена, в городе не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19.
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В NASA назвали возможный источник бензола на МКС
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6 игроков, чьи карьеры загубила одна ошибка
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В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19
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