Экономика

ИзвестияИзвестияВ ЦБ заметили возросшую активность «черных» кредиторов

Мошенники агрессивно навязывают свои услуги через соцсети или обзванивают граждан по базам, предлагая «деньги в кредит без справок и поручительств». Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе Банка России. Там оценили активность нелегальных кредиторов в последнее время как значительную.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

Чернее чёрного: в ЦБ отметили рост активности нелегальных кредиторов

Еще больший рост ожидается во II квартале. Без справок На фоне пандемии COVID-19 и экономического кризиса участились жалобы на "черных" кредиторов и коллекторов, сообщили в проекте ОНФ "За права заемщика". В I квартале количество таких обращений выросло на 17%.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Центробанк дал рекомендации по защите от нелегальных кредиторов

RT на русском06:47

В ЦБ заметили возросшую активность «черных» кредиторов

Известиявчера в 17:15

Нелегальные кредиторы и коллекторы активизировались в кризис — Центробанк

Телеканал 360°вчера в 20:55

В ЦБ заявили о росте активности нелегальных кредиторов

РЕН ТВвчера в 20:19

ЦБ предупредил об активности черных кредиторов и коллекторов

URA.Ruвчера в 18:21

В ЦБ зафиксировали повышенную активность «черных кредиторов» и нелегальных коллекторов

Комсомольская правда00:45

Тулякам рассказали о 5 распространенных схемах финансовых махинаторов

Тульские Известиявчера в 04:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 08:06, Ашберн
Политика

Путин поручил доводить до суда дела о картельных сговорах

Президент России Владимир Путин поручил доводить до суда дела, которые заведены после проверок Росфинмониторинга, чтобы "они не затухли по дороге".
РИА Новости 08:01
Происшествия

У претендента на пост президента Белоруссии Бабарико проходит обыск

В доме претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико проходит обыск, сообщили «Интерфаксу» в его штабе.
Коммерсантъ 06:13
18
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
2,4K
Футбол

РФС допустил перенос матча «Ростова» в случае согласия клуба Ротенберга

«Сочи», который принадлежит бизнесмену Борису Ротенбергу, в четверг сообщил, что выступает за проведение матча 23-тура чемпионата России против «Ростова» 19 июня, несмотря на шесть положительных результатов тестов у игроков команды соперника.
РБК 07:30
1
Наука

С уток и гусей сняли подозрение в распространении коронавируса

Evo-rus.com вчера в 12:05
147
Политика

Рада отказала Вакарчуку в досрочном лишении полномочий

В марте Вакарчук сложил полномочия лидера партии "Голос", а на днях заявил о сложении мандата депутата Рады.
Газета.Ru 05:50
Экономика

Во всех фракциях Госдумы поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Идею о возможном повышении ставки подоходного налога поддержали во фракциях Госдумы.
Коммерсантъ 05:57
Происшествия

Устроивший ДТП внук экс-губернатора Ишаева объяснился

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь, который стал виновником пьяного ДТП в центре Москвы, объяснил произошедшее желанием помочь некоей девочке, которой «стало плохо».
Lenta.ru 06:51
644
Политика

Путин обратится к россиянам по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин намерен обратиться к россиянам по поводу поправок в Конституцию.
Kazanfirst.ru 02:51
3,3K
Общество

Выпускники получат результаты ЕГЭ до 15 августа

Результаты выпускникам планируют выдать до 15 августа, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев, отвечая на вопросы в ходе горячей линии.
FlashNord 04:55
6
Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева

Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
225
Общество

В Краснодарском крае снимают карантин

Краснодар, 18 июня 2020, 12:26 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края будет отменён с 21 июня, об этом 18 июня заявил на заседании оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев.
REGNUM 05:26
251
Происшествия

Французская полиция арестовала устроивших беспорядки чеченцев

Lenta.ru 05:03
171
Политика

Вучич: Любое решение по Косово потребует одобрения России

"Любое окончательное решение проблемы Косова потребует одобрения Российской Федерации как на уровне СБ ООН, так и с точки зрения партнера, который всегда поддерживал Сербию", - заявил он.
РЕН ТВ 06:59
3
Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 16 июня в 09:21
288
Здоровье

В Минздраве Украины призвали носить маски

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал носить маски и не забывать о дистанции, чтобы избежать возвращения к жесткому карантину.
РИА Новости 02:44
Общество

В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»

Экспресс газета вчера в 08:01
36
Происшествия

В Ивановской области произошло обрушение перехода на комбинате

«Произошло обрушение реконструируемого перехода между двумя зданиями на площади 40 кв. м», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.
RT на русском 05:34
2
Политика

NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
553
Общество

В Петербурге не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19

Система здравоохранения Санкт-Петербурга перегружена, в городе не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19.
Lenta.ru 05:53
113
Фигурное катание

Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности

Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета 16 июня в 13:12
5
Политика

Виктория Нуланд: санкции США больше не впечатляют Кремль

Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд порекомендовала американским властям активно наращивать влияние на Москву.
Телеканал 360° вчера в 09:15
52
Финансы

Банк Англии сохранил учетную ставку на уровне 0,1%

Банк Англии (британский центробанк) на заседании в четверг решил сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,1%, следует из пресс-релиза регулятора.
ПРАЙМ 07:07
Космос

В NASA назвали возможный источник бензола на МКС

Инфорос 04:30
40
Футбол

6 игроков, чьи карьеры загубила одна ошибка

Вспоминаем игроков, которые психологически «сломались» после одной ошибки и распрощались с успешной карьерой.
Чемпионат вчера в 14:00
Авто

Renault начала продажи обновлённого Renault Kaptur в России

Дилеры Renault в России начали "живые" продажи обновленного кроссовера Renault Kaptur.
Новые автомобили 15 июня в 11:23
17
Происшествия

Трех участников «Артподготовки» приговорили к срокам от 6 до 13 лет

Московский Комсомолец 07:41
Происшествия

В Приморье арестовали актера, играющего роль депутата Наливкина

РИА Новости 07:34
9
Общество

В России из-за коронавируса предложили сократить новогодние каникулы

В России из-за пандемии коронавируса, режима самоизоляции и дополнительных выходных предлагают сократить количество нерабочих дней в январе 2021 года.
FlashNord 16 июня в 05:26
5,5K
Общество

В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19

Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия 06:23
71
Как работают Яндекс.Новости?
Главное