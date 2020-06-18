Экономика
ИзвестияЧернее чёрного: в ЦБ отметили рост активности нелегальных кредиторов
Центробанк предупредил о значительной активности нелегальных кредиторов на фоне пандемии COVID-19. Мошенники агрессивно рекламируют свои услуги в соцсетях и обзванивают клиентов, предлагая «деньги в долг без справок и поручительств», рассказали «Известиям» в регуляторе.
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с чего всё началось
Еще больший рост ожидается во II квартале. Без справок На фоне пандемии COVID-19 и экономического кризиса участились жалобы на "черных" кредиторов и коллекторов, сообщили в проекте ОНФ "За права заемщика". В I квартале количество таких обращений выросло на 17%.Известиявчера в 17:01
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Нелегальные кредиторы и коллекторы активизировались в кризис — Центробанк
Телеканал 360°вчера в 20:55
В ЦБ зафиксировали повышенную активность «черных кредиторов» и нелегальных коллекторов
Комсомольская правда00:45
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Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 16 июня в 12:51
Политика
Володин убежден, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что президент РФ Владимир Путин заложил систему развития России на долгосрочный период, на которую будет опираться следующий глава государства.
ТАСС 09:04
Происшествия
В жилом доме на севере Москвы произошла стрельба
Российская газета 08:36
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
Футбол
В РФС анонсировали расследование после заражения игроков «Ростова»
Российский футбольный союз (РФС) и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) проведут расследование по факту заражения игроков «Ростова» коронавирусом.
РБК 08:07
Происшествия
Бабарико, претендующий на пост президента Белоруссии, «фактически задержан», заявил его адвокат
Ранее один из адвокатов политика Дмитрий Лаевский, на которого ссылается РИА «Новости», заявил, что статус Бабарико неизвестен, однако впоследствии адвокат уточнил, что кандидать в президенты «фактически задержан».
Московский Комсомолец 08:47
Политика
Президент Азербайджана отказался приезжать на парад Победы в Москву
Президент Азербайджана отказался приезжать на парад Победы в Москву Он сослался на сложную обстановку в азербайджанском государстве из-за коронавируса.
Экспресс газета 07:41
Общество
Попова рассказала о рисках второй волны коронавируса в России
Вторая волна коронавирусной инфекции может прийти в Россию осенью, рисков для этого "достаточно".
Будущее России. Национальные проекты 05:46
Общество
Краснодарский край откроется для туристов с 21 июня
Власти Краснодарского края планируют открыть регион для туристов с 21 июня.
Национальная служба новостей 16 июня в 16:42
Политика
ЕС продлил санкции против Крыма
Евросоюз продлил на год санкции против Крыма и Севастополя в рамках действий по непризнанию воссоединения полуострова с Россией.
BFM.ru 08:21
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16 июня в 16:49
Футбол
УЕФА разрешил проводить матчи под эгидой организации в Грозном
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение разрешить Грозному проводить матчи на "Ахмат-Арене" под эгидой организации.
ТАСС Спорт 08:55
Игры
Найден намёк на выход новой части Mortal Kombat
В сети найден намёк на выход новой части Mortal Kombat. Компания WB Games разместила вакансию специалиста для работы над новинкой.
Ferra вчера в 14:14
Политика
Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии церкви.
RT на русском 08:39
Здоровье
К стандартному режиму работы вернулись семь московских стационаров
К стандартному режиму работы в столице вернулись семь стационаров, которые ранее перепрофилировали для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией, они уже приняли свыше 1,8 тысячи человек, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИАМО 07:45
Киберспорт
Без Mass Effect и Battlefield 6 — слухи об анонсах на EA Play 2020
На EA Play 2020 не будет и презентации Battlefield 6. Инсайдер отметил, что Electronic Arts пока не планирует показывать новый шутер DICE, но может представить Medal of Honor для VR от Respawn Entertainment.
CyberSport.ru вчера в 15:16
Происшествия
В отношении экс-главы курганского ГУ МЧС Олега Рожкова возбуждено еще два уголовных дела
Znak.com 09:19
Здоровье
Большинство новых заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Шахтах
Пациенты с коронавирусом выявлены в 21 городе и районе Ростовской области. Лидерами по количеству за сутки стали Ростов — 40 и Шахты — 35.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:50
Здоровье
Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу
Специалисты пришли к выводу, что более чем у десяти процентов пациентов антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после выздоровления.
РИА Новости 03:14
Авто
Tesla выпустила электрокар с рекордным запасом хода
Добиться увеличения запаса хода специалисты компании смогли благодаря изменению алгоритмов работы рекуперативного торможения и использованию более лёгких материалов, впервые применённых на Model 3 и Model Y. Кроме того, были установлены специальные колёса с уменьшенным на 2% сопротивлением качению.
Somanyhorses 16 июня в 10:52
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
Футбол
Василий Уткин: «Локомотив» ломают с трёх сторон
Администрация клуба предпринимает «идиотские» решения, болельщики негодуют от смены тренера, Сёмин никак не поддерживает команду.
ГЛАС.RU 09:30
Общество
В мэрии Москвы рассказали о ходе стартовавшего онлайн-голосования
Общегородское пробное тестирование в Москве системы для дистанционного электронного голосования, которая будет использоваться на голосовании по поправкам в Конституцию, началось 18 июня.
Известия 08:02
Общество
Адвокат Ефремова заявил о смене позиции семьи Захарова по компенсации
Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, готова обсудить денежную компенсацию, заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, 17 июня сообщает «Комсомольская правда».
ИА Красная Весна вчера в 08:26
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18