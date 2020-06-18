Экономика
ИзвестияВ ЦБ заметили возросшую активность «черных» кредиторов
Мошенники агрессивно навязывают свои услуги через соцсети или обзванивают граждан по базам, предлагая «деньги в кредит без справок и поручительств». Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе Банка России. Там оценили активность нелегальных кредиторов в последнее время как значительную.
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с чего всё началось
Еще больший рост ожидается во II квартале. Без справок На фоне пандемии COVID-19 и экономического кризиса участились жалобы на "черных" кредиторов и коллекторов, сообщили в проекте ОНФ "За права заемщика". В I квартале количество таких обращений выросло на 17%.Известиявчера в 17:01
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В ЦБ зафиксировали повышенную активность «черных кредиторов» и нелегальных коллекторов
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