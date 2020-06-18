Экономика

ИзвестияИзвестияВ ЦБ заметили возросшую активность «черных» кредиторов

Мошенники агрессивно навязывают свои услуги через соцсети или обзванивают граждан по базам, предлагая «деньги в кредит без справок и поручительств». Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе Банка России. Там оценили активность нелегальных кредиторов в последнее время как значительную.
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с чего всё началось

Чернее чёрного: в ЦБ отметили рост активности нелегальных кредиторов

Еще больший рост ожидается во II квартале. Без справок На фоне пандемии COVID-19 и экономического кризиса участились жалобы на "черных" кредиторов и коллекторов, сообщили в проекте ОНФ "За права заемщика". В I квартале количество таких обращений выросло на 17%.
Известиявчера в 17:01

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ЦБ предупредил об активности черных кредиторов и коллекторов

URA.Ruвчера в 18:21

В ЦБ зафиксировали повышенную активность «черных кредиторов» и нелегальных коллекторов

Комсомольская правда00:45

Нелегальные кредиторы и коллекторы активизировались в кризис — Центробанк

Телеканал 360°вчера в 20:55

В ЦБ заявили о росте активности нелегальных кредиторов

РЕН ТВвчера в 20:19

Центробанк дал рекомендации по защите от нелегальных кредиторов

RT на русском06:47

В ЦБ заметили возросшую активность «черных» кредиторов

Известиявчера в 17:15

Тулякам рассказали о 5 распространенных схемах финансовых махинаторов

Тульские Известиявчера в 04:42
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Армия и оружие

На Украине проводят испытания ракетного комплекса «Нептун»

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Общество

Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram

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Происшествия

В Ивановской области произошло обрушение перехода на комбинате

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Религия

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

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Экономика

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Технологии

Венчурный фонд сооснователя Mail.ru Group привлек $100 млн

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Политика

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Порошенко избирают меру пресечения, прокуратура требует ареста

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Российские и американские военные продолжают конфликтовать в Сирии

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