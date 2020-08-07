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Газета.Ru
Газета.Ru

В ЦБ заявили, что российская экономика прошла дно в мае

Российская экономика достигла дна в мае текущего года, с июня начался процесс восстановления, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Кирилл Тремасов в интервью РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

В ЦБ сообщили о прохождении дна российской экономикой в мае

Российская экономика достигла дна в мае и с тех пор начала восстановление. Такую оценку в интервью телеканалу РБК дал директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Кирилл Тремасов.
РБКвчера в 04:07
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Давыдов.Индекс

В ЦБ сообщили о прохождении дна российской экономикой в мае

Давыдов.Индексвчера в 11:25
Российская газета

В Центробанке заявили о восстановлении экономики после падения на дно

Российская газетавчера в 08:00
Газета.Ru

В ЦБ заявили, что российская экономика прошла дно в мае

Газета.Ruвчера в 06:08
Коммерсантъ

В ЦБ заявили о восстановлении российской экономики после прохождения дна в мае

Коммерсантъвчера в 07:19
Московский Комсомолец

В Центробанке заявили, что российская экономика достигла дна

Московский Комсомолецвчера в 05:50
Lenta.ru

ЦБ нащупал дно российской экономики

Lenta.ruвчера в 05:18
РБК

В ЦБ сообщили о прохождении дна российской экономикой в мае

РБКвчера в 04:07

Московские врачи вылечили от коронавируса почти 189 тысяч человек

Ещё 1278 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели в Москве, всего врачи вылечили почти 189 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости02:32
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Саакашвили представил в МУС собственный доклад о войне 2008 года

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, по инициативе которого началась война, называемая 08.08.08, в канун 12-й годовщины ее начала внес в Международный уголовный суд (МУС) собственный доклад о ее расследовании.
Военное обозрение00:24

Стюарды рассмотрели протест Renault против Racing Point

После финиша Гран При Штирии, Венгрии и Великобритании в Renault подавали официальный протест на конструкцию воздуховодов охлаждения тормозов машин Racing Point, считая, что команда скопировала эти решения у Mercedes, а не разработала самостоятельно, как обязывает регламент.
F1news.ru5 августа в 10:51
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