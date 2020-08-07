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Газета.Ru
Газета.Ru

В ЦБ заявили, что российская экономика прошла дно в мае

Российская экономика достигла дна в мае текущего года, с июня начался процесс восстановления, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Кирилл Тремасов в интервью РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

В ЦБ сообщили о прохождении дна российской экономикой в мае

Российская экономика достигла дна в мае и с тех пор начала восстановление. Такую оценку в интервью телеканалу РБК дал директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Кирилл Тремасов.
РБК04:07
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Коммерсантъ

В ЦБ заявили о восстановлении российской экономики после прохождения дна в мае

Коммерсантъ07:19
Газета.Ru

В ЦБ заявили, что российская экономика прошла дно в мае

Газета.Ru06:08
Lenta.ru

ЦБ нащупал дно российской экономики

Lenta.ru05:18
Московский Комсомолец

В Центробанке заявили, что российская экономика достигла дна

Московский Комсомолец05:50
Фонтанка.Ру

Достигла дна и оттолкнулась: в ЦБ заметили признаки восстановления экономики России

Фонтанка.Ру05:45
Говорит Москва

ЦБ заявил о начале восстановления российской экономики после падения на дно

Говорит Москва05:56
РБК

В ЦБ сообщили о прохождении дна российской экономикой в мае

РБК04:07

Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

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Lenta.ru05:52
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Адвокат Ефремова прокомментировал слова актёра о мистере Хайде

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RT на русском05:07
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МонаВиста06:42
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Газета.Ru05:14
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