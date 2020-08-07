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Газета.Ru
Газета.Ru

В ЦБ заявили, что российская экономика прошла дно в мае

Российская экономика достигла дна в мае текущего года, с июня начался процесс восстановления, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Кирилл Тремасов в интервью РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

В ЦБ сообщили о прохождении дна российской экономикой в мае

Российская экономика достигла дна в мае и с тех пор начала восстановление. Такую оценку в интервью телеканалу РБК дал директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Кирилл Тремасов.
РБК04:07
Подробнее о событии
Дождь

В Центробанке заявили о достигшей дна российской экономике в мае

Дождь06:58
РБК

В ЦБ сообщили о прохождении дна российской экономикой в мае

РБК04:07
Говорит Москва

ЦБ заявил о начале восстановления российской экономики после падения на дно

Говорит Москва05:56
Московский Комсомолец

В Центробанке заявили, что российская экономика достигла дна

Московский Комсомолец05:50
Фонтанка.Ру

Достигла дна и оттолкнулась: в ЦБ заметили признаки восстановления экономики России

Фонтанка.Ру05:45
Lenta.ru

ЦБ нащупал дно российской экономики

Lenta.ru05:18
Газета.Ru

В ЦБ заявили, что российская экономика прошла дно в мае

Газета.Ru06:08

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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Адвокат Ефремова прокомментировал слова актёра о мистере Хайде

Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о ДТП в центре Москвы, прокомментировал слова артиста из зала суда, заявившего, что он с трудом узнаёт себя на кадрах после аварии.
RT на русском05:07
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Рептилии со сверхдлинной шеей жили в океане, а не на суше

Реконструкция скелета танистрофея / ©www.cell.com Танистрофей — одна из самых удивительных рептилий, живших в триасовом периоде, когда динозавры только начали появляться (последние обитали исключительно на суше и могли заходить в воду лишь для охоты; все водные рептилии отношения к динозаврам не имеют).
Naked Science06:39

В ходе КТО в Ингушетии ликвидировали двух готовивших теракты боевиков

В ходе контртеррористической операции в Назрани и Малгобекском районе Ингушетии были ликвидированы двое готовивших теракты боевиков, ещё один бандит был задержан, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
RT на русском00:30
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Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова 32 млрд рублей

Следователи считают, что, находясь на госслужбе в течение пяти лет, Абызов не декларировал имущество и продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекая доходы из подконтрольных ему компаний.
Ведомости02:27
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