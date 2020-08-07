Рептилии со сверхдлинной шеей жили в океане, а не на суше

Реконструкция скелета танистрофея / ©www.cell.com Танистрофей — одна из самых удивительных рептилий, живших в триасовом периоде, когда динозавры только начали появляться (последние обитали исключительно на суше и могли заходить в воду лишь для охоты; все водные рептилии отношения к динозаврам не имеют).