В ЦБ заявили, что российская экономика прошла дно в мае
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В ЦБ заявили, что российская экономика прошла дно в мае
Российская экономика достигла дна в мае текущего года, с июня начался процесс восстановления, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Кирилл Тремасов в интервью РБК.В источнике
С чего всё началось
В ЦБ сообщили о прохождении дна российской экономикой в мае
Российская экономика достигла дна в мае и с тех пор начала восстановление. Такую оценку в интервью телеканалу РБК дал директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Кирилл Тремасов.
РБК04:07
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