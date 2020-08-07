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Газета.Ru
Газета.Ru

В ЦБ заявили, что российская экономика прошла дно в мае

Российская экономика достигла дна в мае текущего года, с июня начался процесс восстановления, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Кирилл Тремасов в интервью РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

В ЦБ сообщили о прохождении дна российской экономикой в мае

Российская экономика достигла дна в мае и с тех пор начала восстановление. Такую оценку в интервью телеканалу РБК дал директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Кирилл Тремасов.
РБК04:07
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Коммерсантъ

В ЦБ заявили о восстановлении российской экономики после прохождения дна в мае

Коммерсантъ07:19
Газета.Ru

В ЦБ заявили, что российская экономика прошла дно в мае

Газета.Ru06:08
Фонтанка.Ру

Достигла дна и оттолкнулась: в ЦБ заметили признаки восстановления экономики России

Фонтанка.Ру05:45
Московский Комсомолец

В Центробанке заявили, что российская экономика достигла дна

Московский Комсомолец05:50
Говорит Москва

ЦБ заявил о начале восстановления российской экономики после падения на дно

Говорит Москва05:56
Lenta.ru

ЦБ нащупал дно российской экономики

Lenta.ru05:18
РБК

В ЦБ сообщили о прохождении дна российской экономикой в мае

РБК04:07

В Ингушетии ликвидировали готовивших теракты боевиков

Оперативники в ходе контртеррористической операции в Ингушетии ликвидировали двух боевиков, готовивших теракт в республике, еще один задержан, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.
Ведомости03:10
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В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБК06:20
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
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Причиной роста летальности в мире может быть мышьяк в рисе

Выяснилось, что подозрение было отнюдь не случайным.В процессе роста и развития рис потребляет много воды.А вместе с ней – вредный для здоровья мышьяк, который содержится в подземных водах в опасных дозах.
ToDay News Ufa05:07
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Игорь Кобзев зарегистрирован кандидатом в губернаторы Приангарья

Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа избирательная комиссия единогласно зарегистрировала в качестве кандидата на выборах губернатора члена комиссии Госдумы по поддержке малого и среднего бизнеса Михаила Щапова (КПРФ).
REGNUM07:29
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