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Газета.Ru
Газета.Ru

В ЦБ заявили, что российская экономика прошла дно в мае

Российская экономика достигла дна в мае текущего года, с июня начался процесс восстановления, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Кирилл Тремасов в интервью РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

В ЦБ сообщили о прохождении дна российской экономикой в мае

Российская экономика достигла дна в мае и с тех пор начала восстановление. Такую оценку в интервью телеканалу РБК дал директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Кирилл Тремасов.
РБК04:07
Подробнее о событии
Фонтанка.Ру

Достигла дна и оттолкнулась: в ЦБ заметили признаки восстановления экономики России

Фонтанка.Ру05:45
Росбалт

В ЦБ утверждают, что российская экономика прошла дно

Росбалт05:58
Говорит Москва

ЦБ заявил о начале восстановления российской экономики после падения на дно

Говорит Москва05:56
Московский Комсомолец

В Центробанке заявили, что российская экономика достигла дна

Московский Комсомолец05:50
Газета.Ru

В ЦБ заявили, что российская экономика прошла дно в мае

Газета.Ru06:08
Lenta.ru

ЦБ нащупал дно российской экономики

Lenta.ru05:18
РБК

В ЦБ сообщили о прохождении дна российской экономикой в мае

РБК04:07

В Бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета Бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
В Бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2
РБК06:20
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Тарифы за услуги ЖКХ для россиян подорожают на 4% во втором полугодии

Во втором полугодии 2020 года тарифы за коммунальные услуги для граждан в среднем по России вырастут не более чем на 4%. Об этом заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, передает информагентство ПРАЙМ.
РБК05:27
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Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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Стюарды рассмотрели протест Renault против Racing Point

После финиша Гран При Штирии, Венгрии и Великобритании в Renault подавали официальный протест на конструкцию воздуховодов охлаждения тормозов машин Racing Point, считая, что команда скопировала эти решения у Mercedes, а не разработала самостоятельно, как обязывает регламент.
F1news.ru5 августа в 10:51

Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ru05:52
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Уремович: думаю, Деспотович забьёт много мячей в этом сезоне

Защитник «Рубина» Филипп Уремович прокомментировал своё попадание в топ РПЛ сразу по нескольким статистическим показателям в прошлом сезоне, а также поделился мнением по поводу новичка команды Джордже Деспотовича.
Чемпионат05:41

Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»

На YouTube-канале HBO Max опубликован в высшей степени впечатляющий официальный трейлер научно-фантастического шоу "Воспитанные волками" (Raised by Wolves) - первого сериала "отца" "Чужих" Ридли Скотта, над которым он поработал как режиссер.
Российская газетавчера в 03:51
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