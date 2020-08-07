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Газета.Ru
Газета.Ru

В ЦБ заявили, что российская экономика прошла дно в мае

Российская экономика достигла дна в мае текущего года, с июня начался процесс восстановления, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Кирилл Тремасов в интервью РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

В ЦБ сообщили о прохождении дна российской экономикой в мае

Российская экономика достигла дна в мае и с тех пор начала восстановление. Такую оценку в интервью телеканалу РБК дал директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Кирилл Тремасов.
РБКвчера в 04:07
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Коммерсантъ

В ЦБ заявили о восстановлении российской экономики после прохождения дна в мае

Коммерсантъвчера в 07:19
Газета.Ru

В ЦБ заявили, что российская экономика прошла дно в мае

Газета.Ruвчера в 06:08
Lenta.ru

ЦБ нащупал дно российской экономики

Lenta.ruвчера в 05:18
Московский Комсомолец

В Центробанке заявили, что российская экономика достигла дна

Московский Комсомолецвчера в 05:50
Фонтанка.Ру

Достигла дна и оттолкнулась: в ЦБ заметили признаки восстановления экономики России

Фонтанка.Рувчера в 05:45
Говорит Москва

ЦБ заявил о начале восстановления российской экономики после падения на дно

Говорит Москвавчера в 05:56
РБК

В ЦБ сообщили о прохождении дна российской экономикой в мае

РБКвчера в 04:07

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов
Газета.Ruвчера в 04:32
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В Минске задержали участников оппозиционного велопробега

В Минске прошли задержания участников велопробега "солидарности", который организовала вечером в пятницу белорусская оппозиция, сообщается на сайте не зарегистрированного властями правозащитного центра "Весна".
РИА Новостивчера в 16:18

NYT: Помпео предупредил Лаврова из-за «сговора» с талибами

Как отмечает газета, это первый известный случай, когда администрация Белого дома на официальном уровне обратилась к России из-за сообщений о "выплатах талибам", о которых ранее со ссылкой на источники в спецслужбах писали американские СМИ.
News.ruвчера в 16:06

Doom Eternal и Elder Scrolls Online выйдут на Xbox Series X и PS5

Компания Bethesda объявила, что Doom Eternal и The Elder Scrolls Online будут выпущены для Xbox Series X и PlayStation 5. В сообщении говорится, что игроки, которые владеют или приобретают игру на Xbox One или PlayStation 4, смогут бесплатно перейти на версии следующего поколения, когда они будут доступны для покупки.
МИТ6 августа в 11:47

Стало известно место пребывания Хуана Карлоса I

Ранее предполагалось, что Хуан Карлос I после отъезда из Испании будет находится в Португалии или Доминиканской Республике, однако официально о месте нахождения короля не сообщалось, передает РИА «Новости».
Взгляд.рувчера в 07:29
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Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ruвчера в 05:52
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