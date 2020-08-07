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Газета.Ru
Газета.Ru

В ЦБ заявили, что российская экономика прошла дно в мае

Российская экономика достигла дна в мае текущего года, с июня начался процесс восстановления, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Кирилл Тремасов в интервью РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

В ЦБ сообщили о прохождении дна российской экономикой в мае

Российская экономика достигла дна в мае и с тех пор начала восстановление. Такую оценку в интервью телеканалу РБК дал директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Кирилл Тремасов.
РБКвчера в 04:07
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Давыдов.Индекс

В ЦБ сообщили о прохождении дна российской экономикой в мае

Давыдов.Индексвчера в 11:25
Российская газета

В Центробанке заявили о восстановлении экономики после падения на дно

Российская газетавчера в 08:00
Lenta.ru

ЦБ нащупал дно российской экономики

Lenta.ruвчера в 05:18
Газета.Ru

В ЦБ заявили, что российская экономика прошла дно в мае

Газета.Ruвчера в 06:08
Московский Комсомолец

В Центробанке заявили, что российская экономика достигла дна

Московский Комсомолецвчера в 05:50
Коммерсантъ

В ЦБ заявили о восстановлении российской экономики после прохождения дна в мае

Коммерсантъвчера в 07:19
РБК

В ЦБ сообщили о прохождении дна российской экономикой в мае

РБКвчера в 04:07

Дитрих допустил повышение лимита скорости на дорогах России

Министр транспорта России Евгений Дитрих допустил возможное повышение ограничения скорости на бесплатных трассах до 150 км/ч, но только на тех, которые относятся к высокой технической категории.
Газета.Ruвчера в 11:32
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На Украине рассказали, почему у Киева мало шансов вернуть Донбасс

Автор украинского издания "Апостроф" в своей статье пришел к выводу, что пока Киев не может закончить гражданский конфликт на юго-востоке Украины, у жителей Донбасса создается образ врага в лице Киева.
Газета.Ru23:17
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Продажи новых легковых авто и LCV в России в июле выросли на 7%

Первые позиции по продажам из всех производителей на местном рынке занимает российский автопром АвтоВаз с легендарными автомобилями Lada, чьи продажи увеличились на 6%. Корейский авто гигант Kia занимает вторую строчку лидерства в 18 тысяч единиц проданных автомобилей.
Evo-rus.comвчера в 01:43
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Суд отклонил иск Jaguar Land Rover к Ineos Automotive

Представители компании подчеркнули, что Land Rover Defender стала культовой для марки моделью, которая является неотъемлемой частью прошлого, настоящего и будущего бренда, а его облик - фактически "визитная карточка" Land Rover во всем мире.
Новые автомобиливчера в 03:44
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