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Газета.Ru
Газета.Ru

В ЦБ заявили, что российская экономика прошла дно в мае

Российская экономика достигла дна в мае текущего года, с июня начался процесс восстановления, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Кирилл Тремасов в интервью РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

В ЦБ сообщили о прохождении дна российской экономикой в мае

Российская экономика достигла дна в мае и с тех пор начала восстановление. Такую оценку в интервью телеканалу РБК дал директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Кирилл Тремасов.
РБКвчера в 04:07
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Московский Комсомолец

В Центробанке заявили, что российская экономика достигла дна

Московский Комсомолецвчера в 05:50
Газета.Ru

В ЦБ заявили, что российская экономика прошла дно в мае

Газета.Ruвчера в 06:08
Говорит Москва

ЦБ заявил о начале восстановления российской экономики после падения на дно

Говорит Москвавчера в 05:56
Коммерсантъ

В ЦБ заявили о восстановлении российской экономики после прохождения дна в мае

Коммерсантъвчера в 07:19
Фонтанка.Ру

Достигла дна и оттолкнулась: в ЦБ заметили признаки восстановления экономики России

Фонтанка.Рувчера в 05:45
Lenta.ru

ЦБ нащупал дно российской экономики

Lenta.ruвчера в 05:18
РБК

В ЦБ сообщили о прохождении дна российской экономикой в мае

РБКвчера в 04:07

В Берлине назвали угрозы сенаторов США объявлением экономической войны

Депутат бундестага от партии «Союз 90/Зеленые», экс-министр окружающей среды Германии Юрген Триттин назвал угрозы американских сенаторов санкциями руководству порта в немецком городе Засниц из-за строительства «Северного потока-2» «объявлением экономической войны».
В Берлине назвали угрозы сенаторов США объявлением экономической войны
Московский Комсомолец01:07
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В Екатеринбурге горожане вышли на акцию в поддержку жителей Хабаровска

В Екатеринбурге на Октябрьской площади напротив Драматического театра горожане собрались поддержать жителей Хабаровского края, которые с 11 июля протестуют из-за ареста бывшего губернатора Сергея Фургала.
Екатеринбург Онлайн04:42
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Кубанский митрополит умер от осложнений из-за коронавируса

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский, председатель Высшего общецерковного суда РПЦ Исидор скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сообщил епископ Зеленоградский Савва в своем Telegram-канале.
РБК03:30
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Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК02:36
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Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам

С 1 июля россияне, согласно федеральному закону № 377, который вносит изменения в регулирование деятельности по взысканию просроченной задолженности, получили возможность узнавать о передаче своих долгов коллекторам через Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).
РБК03:00
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Генштаб ВС РФ: прекращение СНВ-3 поставит мир под угрозу ядерной войны

Прекращение Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений даст США возможность наращивать стратегические вооружения без всякого контроля, что может привести к ядерной катастрофе мирового масштаба.
Политическая Экспертизавчера в 02:29
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