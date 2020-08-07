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Газета.Ru
Газета.Ru

В ЦБ заявили, что российская экономика прошла дно в мае

Российская экономика достигла дна в мае текущего года, с июня начался процесс восстановления, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Кирилл Тремасов в интервью РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

В ЦБ сообщили о прохождении дна российской экономикой в мае

Российская экономика достигла дна в мае и с тех пор начала восстановление. Такую оценку в интервью телеканалу РБК дал директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Кирилл Тремасов.
РБКвчера в 04:07
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Коммерсантъ

В ЦБ заявили о восстановлении российской экономики после прохождения дна в мае

Коммерсантъвчера в 07:19
Газета.Ru

В ЦБ заявили, что российская экономика прошла дно в мае

Газета.Ruвчера в 06:08
Московский Комсомолец

В Центробанке заявили, что российская экономика достигла дна

Московский Комсомолецвчера в 05:50
Говорит Москва

ЦБ заявил о начале восстановления российской экономики после падения на дно

Говорит Москвавчера в 05:56
Фонтанка.Ру

Достигла дна и оттолкнулась: в ЦБ заметили признаки восстановления экономики России

Фонтанка.Рувчера в 05:45
Lenta.ru

ЦБ нащупал дно российской экономики

Lenta.ruвчера в 05:18
РБК

В ЦБ сообщили о прохождении дна российской экономикой в мае

РБКвчера в 04:07

Онищенко прокомментировал сообщения о новом вирусе из Китая

Бывший главный государственный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с RT в субботу, 8 августа, сообщения о распространении в Китае вируса SFTS, который передается человеку от клещей и вызывает острую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом.
Известия13:58
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