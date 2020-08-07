Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

В ЦБ заявили, что российская экономика прошла дно в мае

Российская экономика достигла дна в мае текущего года, с июня начался процесс восстановления, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Кирилл Тремасов в интервью РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

В ЦБ сообщили о прохождении дна российской экономикой в мае

Российская экономика достигла дна в мае и с тех пор начала восстановление. Такую оценку в интервью телеканалу РБК дал директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Кирилл Тремасов.
РБКвчера в 04:07
Подробнее о событии
РБК

В ЦБ сообщили о прохождении дна российской экономикой в мае

РБКвчера в 04:07
Российская газета

В Центробанке заявили о восстановлении экономики после падения на дно

Российская газетавчера в 08:00
Коммерсантъ

В ЦБ заявили о восстановлении российской экономики после прохождения дна в мае

Коммерсантъвчера в 07:19
Газета.Ru

В ЦБ заявили, что российская экономика прошла дно в мае

Газета.Ruвчера в 06:08
Московский Комсомолец

В Центробанке заявили, что российская экономика достигла дна

Московский Комсомолецвчера в 05:50
Lenta.ru

ЦБ нащупал дно российской экономики

Lenta.ruвчера в 05:18
Давыдов.Индекс

В ЦБ сообщили о прохождении дна российской экономикой в мае

Давыдов.Индексвчера в 11:25

Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы

Брюссель, 7 августа 2020, 20:41 — REGNUM Россия не вошла в очередную обновлённую редакцию списка стран, для граждан которых готов открыть границы Европейский союз, следует из распространённого 7 августа заявления Совета ЕС.
REGNUMвчера в 13:41
714