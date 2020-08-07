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REGNUM
REGNUM

ЦБ РФ не исключает дальнейшее снижение ключевой ставки

Москва, 7 августа 2020, 12:18 — REGNUM В Центральном банке РФ видят пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. Об этом 7 августа заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов в интервью телеканалу РБК.В источнике
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Финмаркет

Потенциал дальнейшего снижения ставки ограничен инфляционными рисками - глава департамента ЦБ РФ

Финмаркет05:54
News.ru

ЦБ увидел пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки

News.ru04:25
REGNUM

ЦБ РФ не исключает дальнейшее снижение ключевой ставки

REGNUM05:18
RT на русском

В ЦБ заявили о наличии пространства для дальнейшего снижения ставки

RT на русском04:49
Национальная служба новостей

В Центробанке заявили о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки

Национальная служба новостей04:36
ТАСС

В департаменте ЦБ заявили, что регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки

ТАСС04:32
Аргументы и Факты

Центробанк видит возможность для дальнейшего снижения ключевой ставки

Аргументы и Факты05:33

В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБК06:20
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