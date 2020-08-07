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В ЦБ заявили о наличии пространства для дальнейшего снижения ставки

Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявил в интервью телеканалу РБК, что в регуляторе видят пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.В источнике
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ПРАЙМ

Банк России по-прежнему видит пространство для смягчения ДКП

ПРАЙМ04:55
RT на русском

В ЦБ заявили о наличии пространства для дальнейшего снижения ставки

RT на русском04:49
News.ru

ЦБ увидел пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки

News.ru04:25
ФедералПресс

Центробанк заговорил об очередном снижении ключевой ставки

ФедералПресс04:38
Национальная служба новостей

В Центробанке заявили о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки

Национальная служба новостей04:36
ТАСС

В департаменте ЦБ заявили, что регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки

ТАСС04:32
Парламентская газета

Регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки, заявили в департаменте ЦБ

Парламентская газета04:42

Капитан судна Rhosus рассказал, кто виновен в трагедии в Бейруте

Бывший капитан сухогруза Rhosus, который привез в порт Бейрута тот самый груз селитры, Борис Прокошев, рассказал, при каких обстоятельствах этот опасный груз оказался в ливанской столице, и почему власти страны не обезопасили себя.
ФАН5 августа в 15:10
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Григорий Родченков добрался до Елены Исинбаевой и Владимира Путина

В беседе с журналисткой Александрой Владимировой, которая вовсе не намеревалась загонять его в угол, ловя на нестыковках (а ведь именно он сажал на допинг российских спортсменов и если была какая-то допинговая система в России, то эта система Родченкова), всё равно видно, как шито белыми нитками.
Спорт уик-энд04:47

В Японии считают, что альянс России и Китая «роняет» доллар

По оценкам аналитиков, российско-китайская дедолларизация приближается к кульминации и в итоге может привести к формированию финансового альянса двух стран-партнеров, которым предрекали в первую очередь заключение военных и торговых союзов.
ПолитРоссиявчера в 09:14

Оппозиционные депутаты запустили сайт для сбора денег на выборы

Муниципальные депутаты от оппозиции 7 августа запустили сайт проекта «Живая политика», в рамках которого независимые кандидаты по всей России смогут получить поддержку для продвижения избирательных кампаний на местных и региональных выборах в 2020 году.
РБК05:10