В ЦБ заявили о наличии пространства для дальнейшего снижения ставки
Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявил в интервью телеканалу РБК, что в регуляторе видят пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.В источнике
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В Центробанке заявили о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки
Национальная служба новостей04:36
Регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки, заявили в департаменте ЦБ
Парламентская газета04:42