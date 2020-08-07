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В ЦБ заявили о наличии пространства для дальнейшего снижения ставки

Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявил в интервью телеканалу РБК, что в регуляторе видят пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.В источнике
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ПРАЙМ

Банк России по-прежнему видит пространство для смягчения ДКП

ПРАЙМ04:55
RT на русском

В ЦБ заявили о наличии пространства для дальнейшего снижения ставки

RT на русском04:49
ФедералПресс

Центробанк заговорил об очередном снижении ключевой ставки

ФедералПресс04:38
Парламентская газета

Регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки, заявили в департаменте ЦБ

Парламентская газета04:42
Национальная служба новостей

В Центробанке заявили о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки

Национальная служба новостей04:36
ТАСС

В департаменте ЦБ заявили, что регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки

ТАСС04:32
News.ru

ЦБ увидел пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки

News.ru04:25

В МИД Германии ответили на угрозы США в адрес «Северного потока — 2»

Статс-секретарь МИД Германии Нильс Аннен в интервью газете Handelsblatt раскритиковал американских сенаторов, пригрозивших руководству порта в немецком городе Засниц санкциями из-за "Северного потока — 2".
РИА Новости00:29
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Суд отклонил иск Jaguar Land Rover к Ineos Automotive

Представители компании подчеркнули, что Land Rover Defender стала культовой для марки моделью, которая является неотъемлемой частью прошлого, настоящего и будущего бренда, а его облик - фактически "визитная карточка" Land Rover во всем мире.
Новые автомобили03:44
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В Ингушетии ликвидировали готовивших теракты боевиков

Оперативники в ходе контртеррористической операции в Ингушетии ликвидировали двух боевиков, готовивших теракт в республике, еще один задержан, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.
Ведомости03:10
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В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат «Лейтрагин», который помогает предотвращать или смягчать осложнения от коронавируса, сообщается на сайте агентства.
Коммерсантъ17:53
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Рогозин поручил разработать аналог корабля «Буран» на замену «Союзу»

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил разработать варианты крылатого пилотируемого космического челнока аналогичного «Бурану» на замену кораблям «Союз МС».
Общественная служба новостей01:43
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