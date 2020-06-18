Центробанк предупредил о значительной активности нелегальных кредиторов на фоне пандемии COVID-19. Мошенники агрессивно рекламируют свои услуги в соцсетях и обзванивают клиентов, предлагая «деньги в долг без справок и поручительств», рассказали «Известиям» в регуляторе.

с чего всё началось

В Банке России заявили, что активность нелегальных кредиторов в последнее время оценивается как значительная. По данным ЦБ, на сегодняшний день не зафиксирован заметный рост жалоб на нелегальных кредиторов.

В ЦБ заявили о росте активности нелегальных кредиторов

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