Экономика
РЕН ТВВ ЦБ заявили о росте активности нелегальных кредиторов
В Банке России заявили, что активность нелегальных кредиторов в последнее время оценивается как значительная. По данным ЦБ, на сегодняшний день не зафиксирован заметный рост жалоб на нелегальных кредиторов.
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с чего всё началось
Центробанк предупредил о значительной активности нелегальных кредиторов на фоне пандемии COVID-19. Мошенники агрессивно рекламируют свои услуги в соцсетях и обзванивают клиентов, предлагая «деньги в долг без справок и поручительств», рассказали «Известиям» в регуляторе.Известиявчера в 17:01
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В ЦБ зафиксировали повышенную активность «черных кредиторов» и нелегальных коллекторов
Комсомольская правда00:45
Нелегальные кредиторы и коллекторы активизировались в кризис — Центробанк
Телеканал 360°вчера в 20:55
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Наука
С уток и гусей сняли подозрение в распространении коронавируса
Evo-rus.com вчера в 12:05
Политика
Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
Происшествия
В Калининградской области умер ещё один пациент с коронавирусом
К 18 июня общее число скончавшихся человек с COVID-19 в Калининградской области достигло 36. Умершим было от 35 лет до 91 года.
Калининград.Ru 04:53
Общество
Власти Краснодарского края ослабят контроль за въезжающими туристами
Москва, 17 июня 2020, 02:55 — REGNUM Контроль за туристами, въезжающими в Краснодарский край, будет ослаблен с 21 июня, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия-1».
REGNUM 16 июня в 19:55
Политика
В Белоруссии задержали главного конкурента Лукашенко
Минск, 18 июня 2020, 12:23 — REGNUM Основного конкурента Александра Лукашенко на проходящих в Белоруссии президентских выборах, бывшего главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико вместе с сыном доставили на допрос в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии.
REGNUM 05:23
Общество
Госпремию по науке получат разработчики вакцины от COVID-19
Государственную премию в области науки за 2019 год присудили ученым, создавшим препарат для иммунотерапии рака, а также лекарство и вакцину от коронавирусной инфекции.
РБК 05:36
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
Происшествия
В Омске ревнивец зарезал любовника жены на глазах у людей
Обманутый мужчина долгое время поджидал соперника возле его дома, дождавшись, напал и нанес многочисленные удары ножом.
Московский Комсомолец 05:56
Культура
Юрий Соломин празднует 85-летие
Общественное телевидение России 05:33
Политика
В Кремле рассказали о дезинфекционном туннеле в резиденции президента
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в резиденции главы государства в Ново-Огареве установили дезинфекционный туннель.
РЕН ТВ вчера в 06:16
Космос
SpaceX планирует построить плавучий космодром для пусков ракет на Марс
Подробностей о новом проекте пока нет, но Маск рассказал, что изначально компания планировала использовать в качестве основы нефтяные платформы, поскольку они уже готовы и могут служить хабами для пассажирских рейсов.
РБК вчера в 08:02
Происшествия
Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве
Российская газета 02:14
Общество
Школьникам не разрешат пересдавать ЕГЭ в текущем году
Пересдача единого госэкзамена (ЕГЭ) для улучшения результата в этом году не предусмотрена.
Известия 04:34
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Общество
Павел Дуров пригрозил Facebook судом
По словам предпринимателя, модераторы Facebook и Instagram уже больше года бездействуют, позволяя этим платформам зарабатывать деньги на рекламе запускаемых от его имени мошеннических схем.
Вести.Ru вчера в 11:59
Интернет
В Twitter появятся голосовые твиты
Пользователи социальной сети Twitter смогут записывать голосовые сообщения, пишет ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:50
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
Здоровье
Названы пять симптомов рака кишечника
Существуют пять симптомов, которые могут говорить о раке кишечника, и игнорировать их не стоит.
MOS.news 01:55
Общество
Попова рассказала, когда россияне смогут летать за границу
Анна Попова рассказала, когда россияне смогут летать за границу.
Piter.tv 05:39
Авто
Volkswagen предложил клиентам поучаствовать в сборке своих авто
Под присмотром сотрудников завода Volkswagen, группу из 4-х посетителей допустят до 5 различных станций сборки авто.
Тарантас Ньюс вчера в 10:57
Космос
Запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» намечен на 3 ноября
Второй испытательный запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» ориентировочно состоится 3 ноября 2020 года.
Профиль вчера в 21:00
Здоровье
146 человек в Ростовской области за сутки заразились коронавирусом
По информации Роспотребнадзора на четверг, 18 июня, за сутки еще у 146 человек выявлен коронавирус. Днем ранее заразились 152 человека.
Kursk.com 04:28
Общество
Песков подтвердил, что ветеранов поместили на карантин перед парадом
Приглашенных на парад Победы ветеранов поместили на карантин в санаториях и домах отдыха, это забота об их здоровье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:03
Общество
Вырубка деревьев. В мэрии Саратова учреждена новая структура
Взгляд-инфо 04:43
Политика
Глава киевского «Динамо» призвал прекратить войну с Россией
Глава киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о своих политических взглядах. Интервью с функционером вышло на YouTube-канале TaToTake.
Lenta.ru 06:30
Кино
Актриса Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану
Американская актриса Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы в фильме чилийского режиссёра Пабло Ларраина.
News.ru 03:36
Общество
PepsiCo и Mars меняют логотипы продуктов в рамках борьбы с расизмом
Компания Mars также решила изменить логотип бренда пропаренного риса Uncle Ben's с изображением афроамериканца.
ТАСС 04:31
Политика
Япония отказывается от американских комплексов ПРО
Ранее глава министерства обороны Японии Таро Коно заявил о намерении отказаться от размещения на территории страны двух американских наземных комплексов Aegis Ashore в связи с их стоимостью, сроками развертывания и рядом технических проблем, сообщил «Стране Советов» эксперт on-line.
Страна Советов on-line 16 июня в 03:29