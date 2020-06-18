Экономика

РЕН ТВРЕН ТВВ ЦБ заявили о росте активности нелегальных кредиторов

В Банке России заявили, что активность нелегальных кредиторов в последнее время оценивается как значительная. По данным ЦБ, на сегодняшний день не зафиксирован заметный рост жалоб на нелегальных кредиторов.
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с чего всё началось

Чернее чёрного: в ЦБ отметили рост активности нелегальных кредиторов

Центробанк предупредил о значительной активности нелегальных кредиторов на фоне пандемии COVID-19. Мошенники агрессивно рекламируют свои услуги в соцсетях и обзванивают клиентов, предлагая «деньги в долг без справок и поручительств», рассказали «Известиям» в регуляторе.
Известиявчера в 17:01

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В ЦБ зафиксировали повышенную активность «черных кредиторов» и нелегальных коллекторов

Комсомольская правда00:45

Россияне стали чаще становиться жертвами «черных» кредиторов

VSE42.RUвчера в 23:06

В ЦБ заметили возросшую активность «черных» кредиторов

Известиявчера в 17:15

В ЦБ заявили о росте активности нелегальных кредиторов

РЕН ТВвчера в 20:19

ЦБ предупредил об активности черных кредиторов и коллекторов

URA.Ruвчера в 18:21

Нелегальные кредиторы и коллекторы активизировались в кризис — Центробанк

Телеканал 360°вчера в 20:55

Тулякам рассказали о 5 распространенных схемах финансовых махинаторов

Тульские Известиявчера в 04:42
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out

iReactor 02:14
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Наука

С уток и гусей сняли подозрение в распространении коронавируса

Evo-rus.com вчера в 12:05
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Политика

Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции

Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
6,9K
Происшествия

В Калининградской области умер ещё один пациент с коронавирусом

К 18 июня общее число скончавшихся человек с COVID-19 в Калининградской области достигло 36. Умершим было от 35 лет до 91 года.
Калининград.Ru 04:53
Общество

Власти Краснодарского края ослабят контроль за въезжающими туристами

Москва, 17 июня 2020, 02:55 — REGNUM Контроль за туристами, въезжающими в Краснодарский край, будет ослаблен с 21 июня, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия-1».
REGNUM 16 июня в 19:55
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Политика

В Белоруссии задержали главного конкурента Лукашенко

Минск, 18 июня 2020, 12:23 — REGNUM Основного конкурента Александра Лукашенко на проходящих в Белоруссии президентских выборах, бывшего главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико вместе с сыном доставили на допрос в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии.
REGNUM 05:23
Общество

Госпремию по науке получат разработчики вакцины от COVID-19

Государственную премию в области науки за 2019 год присудили ученым, создавшим препарат для иммунотерапии рака, а также лекарство и вакцину от коронавирусной инфекции.
РБК 05:36
4
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
2,4K
Политика

NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
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Происшествия

В Омске ревнивец зарезал любовника жены на глазах у людей

Обманутый мужчина долгое время поджидал соперника возле его дома, дождавшись, напал и нанес многочисленные удары ножом.
Московский Комсомолец 05:56
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Культура

Юрий Соломин празднует 85-летие

Общественное телевидение России 05:33
4
Политика

В Кремле рассказали о дезинфекционном туннеле в резиденции президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в резиденции главы государства в Ново-Огареве установили дезинфекционный туннель.
РЕН ТВ вчера в 06:16
Космос

SpaceX планирует построить плавучий космодром для пусков ракет на Марс

Подробностей о новом проекте пока нет, но Маск рассказал, что изначально компания планировала использовать в качестве основы нефтяные платформы, поскольку они уже готовы и могут служить хабами для пассажирских рейсов.
РБК вчера в 08:02
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Происшествия

Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве

Российская газета 02:14
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Общество

Школьникам не разрешат пересдавать ЕГЭ в текущем году

Пересдача единого госэкзамена (ЕГЭ) для улучшения результата в этом году не предусмотрена.
Известия 04:34
Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
654
Общество

Павел Дуров пригрозил Facebook судом

По словам предпринимателя, модераторы Facebook и Instagram уже больше года бездействуют, позволяя этим платформам зарабатывать деньги на рекламе запускаемых от его имени мошеннических схем.
Вести.Ru вчера в 11:59
109
Интернет

В Twitter появятся голосовые твиты

Пользователи социальной сети Twitter смогут записывать голосовые сообщения, пишет ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:50
1
Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева

Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
1
Здоровье

Названы пять симптомов рака кишечника

Существуют пять симптомов, которые могут говорить о раке кишечника, и игнорировать их не стоит.
MOS.news 01:55
16
Общество

Попова рассказала, когда россияне смогут летать за границу

Анна Попова рассказала, когда россияне смогут летать за границу.
Piter.tv 05:39
28
Авто

Volkswagen предложил клиентам поучаствовать в сборке своих авто

Под присмотром сотрудников завода Volkswagen, группу из 4-х посетителей допустят до 5 различных станций сборки авто.
Тарантас Ньюс вчера в 10:57
4
Космос

Запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» намечен на 3 ноября

Второй испытательный запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» ориентировочно состоится 3 ноября 2020 года.
Профиль вчера в 21:00
7
Здоровье

146 человек в Ростовской области за сутки заразились коронавирусом

По информации Роспотребнадзора на четверг, 18 июня, за сутки еще у 146 человек выявлен коронавирус. Днем ранее заразились 152 человека.
Kursk.com 04:28
1,2K
Общество

Песков подтвердил, что ветеранов поместили на карантин перед парадом

Приглашенных на парад Победы ветеранов поместили на карантин в санаториях и домах отдыха, это забота об их здоровье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:03
4
Общество

Вырубка деревьев. В мэрии Саратова учреждена новая структура

Взгляд-инфо 04:43
1
Политика

Глава киевского «Динамо» призвал прекратить войну с Россией

Глава киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о своих политических взглядах. Интервью с функционером вышло на YouTube-канале TaToTake.
Lenta.ru 06:30
Кино

Актриса Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану

Американская актриса Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы в фильме чилийского режиссёра Пабло Ларраина.
News.ru 03:36
37
Общество

PepsiCo и Mars меняют логотипы продуктов в рамках борьбы с расизмом

Компания Mars также решила изменить логотип бренда пропаренного риса Uncle Ben's с изображением афроамериканца.
ТАСС 04:31
1
Политика

Япония отказывается от американских комплексов ПРО

Ранее глава министерства обороны Японии Таро Коно заявил о намерении отказаться от размещения на территории страны двух американских наземных комплексов Aegis Ashore в связи с их стоимостью, сроками развертывания и рядом технических проблем, сообщил «Стране Советов» эксперт on-line.
Страна Советов on-line 16 июня в 03:29
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