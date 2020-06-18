Экономика
РЕН ТВВ ЦБ заявили о росте активности нелегальных кредиторов
В Банке России заявили, что активность нелегальных кредиторов в последнее время оценивается как значительная. По данным ЦБ, на сегодняшний день не зафиксирован заметный рост жалоб на нелегальных кредиторов.
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с чего всё началось
Центробанк предупредил о значительной активности нелегальных кредиторов на фоне пандемии COVID-19. Мошенники агрессивно рекламируют свои услуги в соцсетях и обзванивают клиентов, предлагая «деньги в долг без справок и поручительств», рассказали «Известиям» в регуляторе.Известиявчера в 17:01
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Нелегальные кредиторы и коллекторы активизировались в кризис — Центробанк
Телеканал 360°вчера в 20:55
В ЦБ зафиксировали повышенную активность «черных кредиторов» и нелегальных коллекторов
Комсомольская правда00:45
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Кино
Скончался актер и режиссер Олег Борецкий
Ушел из жизни актер и режиссер Олег Борецкий.
Пятый канал 05:52
Общество
PepsiCo и Mars меняют логотипы продуктов в рамках борьбы с расизмом
Компания Mars также решила изменить логотип бренда пропаренного риса Uncle Ben's с изображением афроамериканца.
ТАСС 04:31
Политика
Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
РИА Новости вчера в 10:47
Общество
Операторы выступили против сетей 5G только на российском оборудовании
Рабочая группа АНО «Цифровая экономика», в которой представлены операторы связи, не согласовала предложение Минкомсвязи о строительстве сетей 5G исключительно на российском оборудовании и к 2024 г. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания группы, которое прошло 10 июня, и его участников.
Ведомости вчера в 21:06
Общество
В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков
Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС 04:59
Общество
В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках расследования задержано порядка 15 человек, «в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия».
Известия 04:17
Общество
К журналисту «Дождя» пришла полиция из-за статьи о голосовании по Конституции
В ночь на 18 июня сотрудники полиции приехали к редакции телеканала «Дождь» и взяли объяснение с корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о подделке аккаунтов для электронного голосования.
Ведомости 03:30
Происшествия
В Петербурге иномарка сбила шестерых пешеходов
Российская газета 06:37
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Происшествия
Бывший муж Екатерины Семеновой найден мертвым
Кирилл Сигал, бывший муж артистки и отец ее 23-летней дочери Марии, скончался в собственной машине.
StarHit.ru 05:30
Экономика
НДФЛ для богатых может вырасти до 15%
Для граждан с доходом свыше 2-3 млн рублей в год НДФЛ может вырасти до 15%. В правительстве эту информацию опровергают.
Газета.Ru 05:57
Общество
В Москве выявили самое низкое число случаев COVID-19 с 11 апреля
За минувшие сутки в Москве зафиксировано 1065 человек с COVID-19 — это самый низкий показатель с 11 апреля.
Известия вчера в 04:15
Культура
Умерла британская певица Вера Линн
Умерла известная британская певица Вера Линн. Об этом рассказали журналисты из BBC News.
Piter.tv 05:04
Общество
Военные медики ввели вакцину от COVID-19 первым добровольцам
В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве приступили к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 06:48
Энергетика
Стоимость бензина Аи-95 на бирже установила новый рекорд
Стоимость бензина Аи-95 на бирже побила новый рекорд, достигла 57,31 тыс. руб. за тонну - данные торгов.
ТАСС 07:03
Общество
Невзоровские среды: Александр Невзоров
О. Журавлева ― Александр Невзоров, Ольга Журавлева вернутся к вам в "Невзоровские среды".
Эхо Москвы вчера в 23:26
Происшествия
В Ивановской области произошло обрушение перехода на комбинате
«Произошло обрушение реконструируемого перехода между двумя зданиями на площади 40 кв. м», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.
RT на русском 05:34
Общество
Игровая студия CD Projekt RED открыто поддержала извращенцев
Радужный флаг, символ поддержки ЛГБТ-сообщества, появился на аватарке игровой студии CD Projekt RED в соцсетях, 15 июня его разместили на странице компании в Facebook.
ИА Красная Весна 06:49
Экономика
Qiwi продала Совкомбанку проект «Совесть»
В рамках сделки Qiwi намерена переуступить Совкомбанку права требований к клиентам проекта "Совесть" балансовой стоимостью около 9 млрд рублей и чистой стоимостью около 7,6 млрд рублей, получив возмещение в размере от 6 млрд до 6,5 млрд рублей.
ТАСС вчера в 16:42
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
Происшествия
Устроивший ДТП внук экс-губернатора Ишаева объяснился
Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь, который стал виновником пьяного ДТП в центре Москвы, объяснил произошедшее желанием помочь некоей девочке, которой «стало плохо».
Lenta.ru 06:51
Финансы
От Банка России ожидают резкого снижения ключевой ставки
На предстоящем 19 июня заседании совета директоров Банка России аналитики Сбербанка ожидают снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 5% годовых.
АБН вчера в 02:40
Игры
Horizon Forbidden West выйдет в 2021 году
Evo-rus.com 06:28
Здоровье
Мурманские врачи просят провести Парад Победы в закрытом формате
Вечерний Мурманск 06:37
Политика
Верховная рада отказалась лишить Вакарчука депутатского мандата
Верховная рада проголосовала против досрочного прекращения депутатских полномочий основателя партии «Голос» и лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука, сообщает «Интерфакс-Украина».
Ведомости 05:53
Общество
У Назарбаева обнаружили коронавирус
У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба.
RT на русском 03:06
Происшествия
Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию
REGNUM вчера в 08:29