Экономика
REGNUMВ ЦБ заявили о снижении досрочной смены НПФ в 10 раз
Число досрочных переходов из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой к 2019 году снизилось почти в 10 раз.
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с чего всё началось
Досрочные переводы могут заморозить в следующем году Центробанк хочет ввести заморозку досрочных переводов пенсионных накоплений граждан уже со следующего года. Технически это сделать можно, внеся поправки в закон «О негосударственных пенсионных фондах».Коммерсантъвчера в 18:18
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Общество
Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова
В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
Шоу-бизнес
Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Политика
Путин заявил об отсутствии иностранных войск в Донбассе
Отвечая на вопрос украинского журналиста о необходимости в ходе урегулирования конфликта вывода с востока Украины всех иностранных войск и наемников, глав российского государства отметил, что "там нет иностранных войск".
Политика
Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции
Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Общество
Россия дополнительно выделит на здравоохранение 550 млрд рублей
«Договорились выделить на эти средства дополнительно к текущим расходам на медицину и дополнительно к тому, что предусмотрено в национальном проекте «Здравоохранение», 550 млрд рублей», — сказал глава государства.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Биатлон
Фуркад прокомментировал конфликт с партнёром по команде
Пятикратный олимпийский чемпион, французский биатлонист Мартен Фуркад отреагировал на конфликтную ситуацию с партнёром по команде Кентеном Фийоном Майе.
Армия и оружие
Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии
Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап "обкатки" в Сирии, рассказал начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов.
Политика
Россия ответит на санкции США зеркально, заявил Путин
Москва ответит зеркально, заявил Владимир Путин на Большой пресс-конференции. Ничего хорошего в санкциях нет, добавил глава государства.
Футбол
Французский футболист получит паспорт РФ ради Евро-2020
Политика
Путин назвал придурками инициаторов сдачи Ленинграда фашистам
Президент России Владимир Путин считает, что лидеры стран, ранее входивших в СССР, совершат ошибку, если не приедут на мероприятия, посвящённые 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Общество
Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля
При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.
Культура
Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»
В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Политика
Эксперт оценил заявление эстонского министра о «военном карлике» Германии
Неслучайно, Консервативную народную партию (EKRE), главой которой является Март Хельме, а замом руководителя – его сын, сравнивают с российской ЛДПР, чей лидер также отличается яркими высказываниями, добавил эксперт.
Гаджеты
Samsung Galaxy Fold 2 сделали «раскладушкой»
Новая версия Samsung Galaxy Fold получит конструкцию забытой всеми в 2000-х «раскладушки».
Экономика
«Ростелеком» не возьмет китайские планшеты для переписи населения
Цифровая перепись обойдется в 33 млрд До этого "Ростелеком" провел конкурс на закупку планшетов на 5,76 млрд руб. Сообщается, что его выиграли две компании, которые готовы поставить планшеты китайского производства.
Политика
Путин высказался о мусорной проблеме в Ленобласти
Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции ответил на вопрос журналиста из Ленобласти, который спросил про мусорную проблему в регионе.
Политика
Путин назвал решение Стокгольмского суда по газу политизированным
Россия хочет решить газовую проблему с Украиной на взаимовыгодных условиях, а решение суда Стокгольма носило политический характер, заявил глава РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конферренции.
Происшествия
При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель
Спорт
Путин назвал решение WADA в отношении России «несправедливым»
Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), принятого в отношении России, является несправедливым, не соответствующим здравому смыслу и праву.
Происшествия
В Москве мужчина умер после падения на катке на Красной площади
Армия и оружие
Генштаб РФ отказал иностранным военным кораблям в заходе на Севморпуть
Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с изменением климата
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию с изменением климата.
Общество
В России ожидается резкое сокращение производства шампанского
Как уточняется, в первую очередь изменение скажется в первую очередь на производстве игристых вин, поскольку в России недостаточно собственного виноматериала.
Политика
Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет
Два больших формата общения с президентом — пресс-конференция и прямая линия — с каждым годом становятся похожими.