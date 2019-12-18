Экономика

REGNUMREGNUMВ ЦБ заявили о снижении досрочной смены НПФ в 10 раз

Число досрочных переходов из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой к 2019 году снизилось почти в 10 раз.
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с чего всё началось

Накопления встанут на три года

Досрочные переводы могут заморозить в следующем году Центробанк хочет ввести заморозку досрочных переводов пенсионных накоплений граждан уже со следующего года. Технически это сделать можно, внеся поправки в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
Коммерсантъвчера в 18:18

Подробнее о событии

Пенсионный рынок медленно отходит от «заморозки»

Интерфаксвчера в 05:22

Накопления встанут на три года

Коммерсантъвчера в 18:18

Мораторий на досрочную смену гражданами НПФ будет действовать 3 года вместо обсуждаемых 5 - ЦБ

Финмаркетвчера в 06:08

Власти лишат 40 миллионов россиян права распоряжаться своими пенсионными накоплениями

URA.Ruвчера в 20:22

40 млн граждан ждёт очередной «пенсионный» обман? Эксперты задумались над «заморозкой» от ЦБ

Царьград01:51

Досрочные переводы пенсионных накоплений могут заморозить

News.ruвчера в 21:59

ЦБ предлагает ввести мораторий на досрочный перевод накоплений

Саминвесторвчера в 06:06
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Общество

Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова

В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
РБК 05:43
Шоу-бизнес

Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Аргументы недели вчера в 03:54
Политика

Путин заявил об отсутствии иностранных войск в Донбассе

Отвечая на вопрос украинского журналиста о необходимости в ходе урегулирования конфликта вывода с востока Украины всех иностранных войск и наемников, глав российского государства отметил, что "там нет иностранных войск".
ТАСС 05:34
Политика

Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции

Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Газета.Ru 05:47
Общество

Россия дополнительно выделит на здравоохранение 550 млрд рублей

«Договорились выделить на эти средства дополнительно к текущим расходам на медицину и дополнительно к тому, что предусмотрено в национальном проекте «Здравоохранение», 550 млрд рублей», — сказал глава государства.
Известия 04:45
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru 17 декабря в 09:16
Биатлон

Фуркад прокомментировал конфликт с партнёром по команде

Пятикратный олимпийский чемпион, французский биатлонист Мартен Фуркад отреагировал на конфликтную ситуацию с партнёром по команде Кентеном Фийоном Майе.
Чемпионат вчера в 06:34
Армия и оружие

Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап "обкатки" в Сирии, рассказал начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов.
РИА Новости 17 декабря в 16:30
Политика

Россия ответит на санкции США зеркально, заявил Путин

Москва ответит зеркально, заявил Владимир Путин на Большой пресс-конференции. Ничего хорошего в санкциях нет, добавил глава государства.
Вести.Ru 05:40
Футбол

Французский футболист получит паспорт РФ ради Евро-2020

Известия вчера в 18:53
Политика

Путин назвал придурками инициаторов сдачи Ленинграда фашистам

Президент России Владимир Путин считает, что лидеры стран, ранее входивших в СССР, совершат ошибку, если не приедут на мероприятия, посвящённые 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
SM News 05:38
Общество

Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля

При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.
Коммерсантъ 04:08
Культура

Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»

В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Коммерсантъ вчера в 12:20
Наука

Редкость черных кошек объяснили трудностями в общении

N+1 00:26
Политика

Эксперт оценил заявление эстонского министра о «военном карлике» Германии

Неслучайно, Консервативную народную партию (EKRE), главой которой является Март Хельме, а замом руководителя – его сын, сравнивают с российской ЛДПР, чей лидер также отличается яркими высказываниями, добавил эксперт.
Взгляд.ру 05:26
Гаджеты

Samsung Galaxy Fold 2 сделали «раскладушкой»

Новая версия Samsung Galaxy Fold получит конструкцию забытой всеми в 2000-х «раскладушки».
Телеканал 360° 05:39
Экономика

«Ростелеком» не возьмет китайские планшеты для переписи населения

Цифровая перепись обойдется в 33 млрд До этого "Ростелеком" провел конкурс на закупку планшетов на 5,76 млрд руб. Сообщается, что его выиграли две компании, которые готовы поставить планшеты китайского производства.
TelecomDaily 05:26
Политика

Путин высказался о мусорной проблеме в Ленобласти

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции ответил на вопрос журналиста из Ленобласти, который спросил про мусорную проблему в регионе.
МР7.ру 04:35
Политика

Путин назвал решение Стокгольмского суда по газу политизированным

Россия хочет решить газовую проблему с Украиной на взаимовыгодных условиях, а решение суда Стокгольма носило политический характер, заявил глава РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конферренции.
Аргументы и Факты 05:14
Происшествия

При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель

РИА Новости вчера в 22:42
Политика

Путин объяснил присвоение Кадыровым звания героя России

Lenta.ru 05:24
Спорт

Путин назвал решение WADA в отношении России «несправедливым»

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), принятого в отношении России, является несправедливым, не соответствующим здравому смыслу и праву.
REGNUM 04:59
Происшествия

В Москве мужчина умер после падения на катке на Красной площади

Российская газета вчера в 04:04
Армия и оружие

Генштаб РФ отказал иностранным военным кораблям в заходе на Севморпуть

Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
REGNUM 17 декабря в 17:28
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с изменением климата

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию с изменением климата.
RT на русском 04:21
Происшествия

В США девушка-подросток угнала самолет и врезалась на нем в здание

РИА Новости 03:41
Происшествия

На Урале рабочий рассчитался с долгами за разбитую машину миллиардера

РИА Новости 06:00
Общество

В России ожидается резкое сокращение производства шампанского

Как уточняется, в первую очередь изменение скажется в первую очередь на производстве игристых вин, поскольку в России недостаточно собственного виноматериала.
Газета.Ru 05:07
Происшествия

Ил-76 с отказавшим двигателем совершил посадку в Жуковском

Известия 05:01
Политика

Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет

Два больших формата общения с президентом — пресс-конференция и прямая линия — с каждым годом становятся похожими.
РИА Новости вчера в 16:00
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