Финансы
RT на русскомВ ЦБ заявили о снижении международных резервов России
В Центробанке России заявили о снижении международных резервов страны. Об этом говорится на сайте регулятора. «Международные резервы по состоянию на 20 марта составили $551,2 млрд, сократившись за неделю на $29,8 млрд, или на 5,1%», — указывается в заявлении.
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Глава Минздрава рассказал о состоянии Лещенко
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В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме
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Число зараженных коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек
По последним данным, выздоровели 120 тысяч человек. Скончались 23 тысячи заболевших.
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Первый тест канцлера ФРГ Ангелы Меркель на коронавирус показал отрицательный результат, сообщает DPA со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.
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У главврача пермского онкодиспансера заподозрили коронавирус
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Общество
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Фермионные топологические изоляторы, электронные системы в твердых телах, характерны наличием хиральных поверхностных токов, чье состояние защищено сохранением числа частиц и симметрией относительно обращения времени.
Общество
Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить фейк о коронавирусе
Как сказано в релизе, Генпрокуратура направила в Роскомнадзор сообщение с требованием удалить информацию о принятом приказе министра обороны «О введении в Москве комендантского часа».
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Правовое управление Московского патриархата назвало постановление властей Санкт-Петербурга, запретивших из-за нового коронавируса посещение всех церквей, мечетей и храмов, противоречащим Конституции.
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ФАС добавила голосовые помощники в список приложений для предустановки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась от поэтапного введения требований предустанавливать российский софт на различные типы потребительской электроники и расширила список приложений, которые необходимо устанавливать, следует из доработанного проекта постановления правительства.
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Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»
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Характеристики OnePlus 8 появились в Сети
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Мурашко призвал не проверяться на коронавирус без необходимости
Ранее Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся через 5-6 месяцев.
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Саммит G20 впервые прошел в формате видео-конференции
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Германское издание Handelsblatt опубликовало материал, посвященный российскому газопроводу Северный поток — 2. Автор статьи рассказал о том, что российскому проекту придется вступить в новую схватку с многочисленными недоброжелателями.