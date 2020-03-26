Финансы

RT на русскомRT на русскомВ ЦБ заявили о снижении международных резервов России

В Центробанке России заявили о снижении международных резервов страны. Об этом говорится на сайте регулятора. «Международные резервы по состоянию на 20 марта составили $551,2 млрд, сократившись за неделю на $29,8 млрд, или на 5,1%», — указывается в заявлении.
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Международные резервы РФ за неделю потеряли около $30 млрд

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Международные резервы России упали почти на $30 млрд за неделю

Фонтанка.Ру09:53

Международные резервы России сократились за неделю сразу на $29,8 миллиарда

Вести.Ru09:20

В ЦБ заявили о снижении международных резервов России

RT на русском09:30

Международные резервы России сократились почти на $30 млрд за неделю

Газета.Ru09:15

Международные резервы России за неделю сократились почти на $30 млрд

REGNUM09:13

Международные резервы России за неделю упали на $29,8 млрд

ТАСС09:04
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Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.
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В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме

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Число зараженных коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек

По последним данным, выздоровели 120 тысяч человек. Скончались 23 тысячи заболевших.
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Первый тест Меркель на коронавирус показал отрицательный результат

Первый тест канцлера ФРГ Ангелы Меркель на коронавирус показал отрицательный результат, сообщает DPA со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.
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Шоу «Танцы со звездами» возвращается на экраны

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La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
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В районе падения Су-27 в Черном море зафиксирован сигнал радиобуя

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Путин подписал закон о возможности ограничения цен на лекарства

Президент России Владимир Путин подписал в четверг закон, который позволяет правительству ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при режиме ЧС и угрозе эпидемии.
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Кокорин нашел плюсы в переносе Евро-2020

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин высказался о переносе чемпионата Европы на 2021 год из-за коронавируса.
Газета.Ru 15:09
Политика

На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России

Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:33
Авто

Nissan привезет в Россию бюджетный кроссовер Datsun Magnite

Новый компактный кроссовер Nissan Magnite, который будет меньше в размерах и дешевле по цене, чем хорошо известный нам Juke, появится в Индии и России под брендом Datsun.
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Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат

В пресс-службе ВТБ сообщили РБК, что банк готовится к реализации ряда инициатив для помощи малому и среднему бизнесу.
РБК 07:18
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Умер заразившийся коронавирусом актер Марк Блум

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«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
RT на русском 07:14
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Представили смартфоны Huawei P40 и Huawei P40 Pro

Astera 13:59
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Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса

Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Ведомости 14:08
Здоровье

У главврача пермского онкодиспансера заподозрили коронавирус

В Пермском крае с подозрением на коронавирус госпитализировали главврача регионального онкодиспансера Максима Мезенцева.
Газета.Ru 08:48
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
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Наука

Физики создали фотонную версию электронного топологического изолятора

Фермионные топологические изоляторы, электронные системы в твердых телах, характерны наличием хиральных поверхностных токов, чье состояние защищено сохранением числа частиц и симметрией относительно обращения времени.
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Общество

Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить фейк о коронавирусе

Как сказано в релизе, Генпрокуратура направила в Роскомнадзор сообщение с требованием удалить информацию о принятом приказе министра обороны «О введении в Москве комендантского часа».
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Религия

В РПЦ ответили на запрет властей Петербурга ходить в церкви из-за вируса

Правовое управление Московского патриархата назвало постановление властей Санкт-Петербурга, запретивших из-за нового коронавируса посещение всех церквей, мечетей и храмов, противоречащим Конституции.
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Технологии

ФАС добавила голосовые помощники в список приложений для предустановки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась от поэтапного введения требований предустанавливать российский софт на различные типы потребительской электроники и расширила список приложений, которые необходимо устанавливать, следует из доработанного проекта постановления правительства.
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Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК вчера в 15:18
Гаджеты

Характеристики OnePlus 8 появились в Сети

News.ru 02:43
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Белорусские врачи раскрыли правду о ситуации с коронавирусом в стране

Белорусские врачи раскрыли правду о ситуации с распространением коронавируса в стране.
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Общество

Мурашко призвал не проверяться на коронавирус без необходимости

Ранее Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся через 5-6 месяцев.
Известия 15:05
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Саммит G20 впервые прошел в формате видео-конференции

26 марта состоялся первый в истории саммит G20 в формате видео-конференции.
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Handelsblatt сообщил о «новой схватке» для «Северного потока — 2»

Германское издание Handelsblatt опубликовало материал, посвященный российскому газопроводу Северный поток — 2. Автор статьи рассказал о том, что российскому проекту придется вступить в новую схватку с многочисленными недоброжелателями.
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