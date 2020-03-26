Финансы

RT на русскомRT на русскомВ ЦБ заявили о снижении международных резервов России

В Центробанке России заявили о снижении международных резервов страны. Об этом говорится на сайте регулятора. «Международные резервы по состоянию на 20 марта составили $551,2 млрд, сократившись за неделю на $29,8 млрд, или на 5,1%», — указывается в заявлении.
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Россия растеряла максимум резервов за десять лет

Lenta.ru12:35

Международные резервы России упали почти на $30 млрд за неделю

Фонтанка.Ру09:53

Международные резервы России за неделю упали на $29,8 млрд

ТАСС09:04

Международные резервы России сократились за неделю сразу на $29,8 миллиарда

Вести.Ru09:20

Международные резервы России сократились почти на $30 млрд за неделю

Газета.Ru09:15

Международные резервы России за неделю сократились почти на $30 млрд

REGNUM09:13

В ЦБ заявили о снижении международных резервов России

RT на русском09:30
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Фонд развития Дальнего Востока и Арктики и ПАО "Полюс" создают фонд для финансирования мероприятий по борьбе с распространением вируса COVID-19 на Дальнем Востоке.
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Состояние заразившегося коронавирусом Льва Лещенко улучшилось. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
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Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса власти вынуждены закрыть границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан, о тех, кто остался за границей, позаботятся дипломаты.
РИА Новости 13:00
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Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ

Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Рамблер 11:46
Общество

Дом моды Armani начнет пошив медицинских халатов

Armani Group, базирующаяся в Милане, в четверг объявила о своем плане, согласно которому все ее производственные предприятия будут выпускать одноразовые медицинские халаты для медицинских работников, которые находятся на передовой линии борьбы с коронавирусом, сообщает Reuters.
Российская газета 14:57
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Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить фейк о комендантском часе

В Роскомнадзоре потребовал от Twitter удалить фейк о введении комендантского часа в Москве из-за коронавируса.
Московский Комсомолец 08:18
Общество

В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса

Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.
Известия 04:07
Экономика

«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц

Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц.
ТИА вчера в 11:48
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Форвард «Торпедо» высказался о наставнике команды Игнашевиче

Нападающий "Торпедо" Игорь Лебеденко поделился мнением о старшем тренере команды Сергее Игнашевиче, передает "Матч ТВ".
Газета.Ru 18:35
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам перейти на новогодний режим работы

ЦБ подчеркивает, что во время нерабочих дней на следующей неделе банки должны в обычном режиме обеспечить операции по выдаче денег юрлицам — на выплаты зарплат и выплат социального характера.
BFM.ru 10:50
Политика

Сербия попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

Правительство Сербии приняло решение обратиться к России с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщает ТАССсо ссылкой на сербский телеканал РТС.
Газета.Ru 14:49
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Минпромторг предлагает расширить программы льготного автокредитования

SpeedMe 23 марта в 23:01
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За прошедшие сутки на Украине выявлено 40 случаев COVID-19

На Украине за прошедшие сутки зафиксировано 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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МВД сообщило основную версию пожара с семью погибшими в Екатеринбурге

Сотрудники полиции рассматривают поджог основной версией причины пожара с семью погибшими в доме в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 19:33
Общество

Путин предложил ввести ипотечные каникулы для россиян

Президент России Владимир Путин предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для россиян, чей доход упадет более чем на 30%.
Газета.Ru вчера в 12:10
Экономика

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.
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Экономика

Кудрин допустил снижение ВВП в 2020 году

Из-за ситуации с коронавирусом валовой внутренний продукт (ВВП) России может снизиться в этом году.
Известия вчера в 06:14
Армия и оружие

Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо

По информации Министерства обороны РФ, автоколонна с российскими военными специалистами прибыла в город Бергамо, где ими будет оказана помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19/ В настоящее время расположенный в области Ломбардия город Бергамо является одним из эпицентров эпидемии, там зарегистрировано большое число инфицированных и умерших.
Вести.Ru вчера в 18:53
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Венесуэла решила продавать нефть по пять долларов за баррель

Венесуэла начала продавать нефть по цене менее пяти долларов за баррель.
Lenta.ru 16:57
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Джиган посвятил дочерей в рыцари с помощью ножа

Накануне Джиган опубликовал видео в сториз на своей странице в социальной сети, где поиграл со своими дочерями с ножом в руках.
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В ЕС согласовали рекордную программу помощи экономике из-за вируса

Ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о запуске рекордной по масштабу программы покупки облигаций на сумму 750 млрд евро.
РБК 19:59
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Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
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В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом

В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.
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Политика

Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита ЕС

Италию не устраивает согласованный проект итогового документа видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией, сообщили источники в правительственном дворце Киджи.
Взгляд.ру 15:35
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Кокорин согласовал контракт с «Локомотивом»

Газета.Ru 15:58
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