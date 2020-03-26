Финансы

RT на русскомRT на русскомВ ЦБ заявили о снижении международных резервов России

В Центробанке России заявили о снижении международных резервов страны. Об этом говорится на сайте регулятора. «Международные резервы по состоянию на 20 марта составили $551,2 млрд, сократившись за неделю на $29,8 млрд, или на 5,1%», — указывается в заявлении.
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В РФ опасаются банкротства предприятий обрабатывающей промышленности

REGNUMвчера в 10:18

Россия растеряла максимум резервов за десять лет

Lenta.ru26 марта в 12:35

Международные резервы России сократились за неделю сразу на $29,8 миллиарда

Вести.Ru26 марта в 09:20

Международные резервы России за неделю упали на $29,8 млрд

ТАСС26 марта в 09:44

В ЦБ заявили о снижении международных резервов России

RT на русском26 марта в 09:30

Международные резервы России упали почти на $30 млрд за неделю

Фонтанка.Ру26 марта в 09:53

Международные резервы России сократились почти на $30 млрд за неделю

Газета.Ru26 марта в 09:15
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Заммэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в столице пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств для борьбы с коронавирусом.
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Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

"Северная Корея произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря", - сказано в сообщении.
Газета.Ru 17:48
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Первые случаи коронавируса зафиксировали в Омской области

Три случая заболевания новым коронавирусом впервые зафиксированы в Омской области.
Известия 17:20
Экономика

Россияне нашли способ спасти рублевые сбережения

Россияне с помощью ипотеки спасают свои рублевые сбережения от обесценивания.
Lenta.ru вчера в 02:46
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Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
RT на русском 13:08
Общество

Рошаль назвал сроки улучшения ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России может улучшиться через два-три месяца.
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Боевики в Сирии грозят Эрдогану крупными неприятностями

Боевики заявили, что готовы не только договориться с режимом Башара Асада, но и вторгнуться на территорию Турции, занять ее южную часть и передать под контроль Сирии.
Millionaire.ru 10:38
Экономика

«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле

Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
ТАСС 13:53
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 10:10
Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Газета.Ru 14:42
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Ведерников: «Утром выехал на подписание контракта с „Зенитом“, а вечером оказался в „Ростове“»

Честно, утром выехал на подписание контракта с «Зенитом», а вечером оказался в «Ростове».
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Гузеева матом обругала россиян за прогулки

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева матом обругала россиян за прогулки во время пандемии коронавируса.
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Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
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В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.
Российская газета 09:37
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В Москве ребенка ранили из пистолета на площадке

Московского школьника, игравшего в футбол, ранили в грудь из пистолета, сообщает ТАСС.
Российская газета 14:42
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Назвали новый признак заражения коронавирусом

Специалисты Американской академии офтальмологии предупредили о том, что один из ранних признаков заражения коронавирусом – это конъюнктивит, представляющий собой воспаление слизистой оболочки глаза.
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Власти Калининградской области закроют досуговые заведения

Постановление о закрытии ряда учреждений и заведений в Калининградской области подписал глава региона Антон Алиханов.
iReactor вчера в 14:19
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Власти Мурманской области ограничили въезд в Кировск и Апатиты

Власти Мурманской области приняли решение на две недели ограничить въезд в Апатиты и Кировск с 6:00 (совпадает с мск) 29 марта из-за двух случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 16:32
Общество

Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
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В Firefox 76 появится дополнительная защита сохранённых паролей

По сообщениям сетевых источников, разработчики из компании Mozilla готовятся добавить в свой браузер Firefox новую функцию защиты сохранённых пользовательских паролей с помощью специального мастер-пароля.
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В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 26 марта в 08:42
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Власти Ростовской области рассказали, как начался крупный пожар

Крупный пожар возле "Ростов Арены" начался недалеко от ресторана сразу с четырех очагов, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-служба губернатора Ростовской области.
Газета.Ru 16:45
Политика

Глава правительства России ограничил движение через границу страны

Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
REGNUM 10:49
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 марта

Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 27 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 509 тыс. человек.
РБК 05:35
Шоу-бизнес

Пугачева с сыном спели изгоняющую коронавирус песню

Российская певица Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии.
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В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

РИА Новости 09:03
Общество

В NoonPost назвали наиболее подготовленную к коронавирусу страну

Специалисты иностранного издания NoonPost назвали наиболее подготовленную к коронавирусу страну.
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Алиханов: никаких гарантий, что «торговый карантин» кончится 5 апреля

Новый Калининград Региональные власти считают, что "торговый карантин" может продлиться и после 5 апреля.
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Берлускони поблагодарил Путина за помощь Италии

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони отправил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором поблагодарил за помощь в борьбе с коронавирусом, пишет ТАСС.
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